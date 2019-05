La plantilla del Xerez DFC 19/20, pendiente de la firma de García Tébar

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, da prácticamente por hecha la renovación de Andrés García Tébar aunque insiste en que "restan algunos flecos" y asegura que tendrá "participación máxima" a la hora de confeccionar la plantilla para la temporada 19/20, en la que el único objetivo será entrar en 'play-off' y luchar por el ascenso a Segunda B.

Detalló sobre el estado de las negociaciones con el técnico manchego que "no se ha anunciado porque el acuerdo no está ni cerrado ni firmado. De todos modos, él quiere continuar y nosotros queremos que continúe. El tema económico es secundario, hay temas en el plano deportivo que tenemos que cerrar. Esperamos que sea más pronto que tarde pero ya sabemos cómo es el fútbol, que en un momento se rompe todo, aunque no creo que sea así".

Villegas también ha valorado la marcha de Adrián Gallardo y cómo se desarrollaron las negociaciones, "que han sido a tres bandas. Ha habido un acuerdo económico por el que el club sale beneficiado, gratis no podía irse, y también existe la posibilidad de un partido amistoso con el Europa siempre y cuando queramos".

Igualmente, dejó claro que el jugador no hubiese salido del Xerez DFC para "ir a otro club de categoría nacional, pero cuando él nos pide marcharse a un club extranjero en el que afronta nuevos retos no podemos hacer nada. No podemos retener a alguien que hubiese tenido la cabeza en otro sitio".

La despedida de Adrián le obliga ahora "a buscar más alternativas. Es un jugador importante, contábamos con él. De todos modos, desde hace meses trabajo en el perfil de delantero idóneo para el club. Desde Navidad, ya tengo en cartera a tres o cuatro futbolistas a los que les he hecho un seguimiento especial".

A la hora de valorar la posible salida de más futbolistas de la plantilla con contrato en vigor se remitió a la contratación del entrenador. "La última palabra en ese sentido la voy a tener yo y no me voy a esconder, pero si Andrés García Tébar es el entrenador, va a tener participación máxima en la toma de decisiones respecto a la elección de los jugadores que ha tenido esta temporada a sus órdenes. Una vez que decidamos que el entrenador que nos tiene que llevar al 'play-off'' y a luchar por un posible ascenso es él, como profesional le tengo que dar esa potestad de elegir".

El director deportivo xerecista argumenta que "importa su opinión porque él va a alinear a los jugadores y va a elegir el sistema de juego. No es normal que tenga futbolistas con los que no cuente. Si le exigimos 'play-off' y ascenso es normal que le demos todas las armas que estén a nuestro alcance para conseguir esos éxitos. Cuando se cierre lo del entrenador llegará lo demás".