La llamativa y atractiva campaña de abonados del Xerez DFC para la temporada 23/24

El Xerez DFC ha presentado este viernes su campaña de abonados para la temporada 23/24 con el lema 'Tu Xerez vale por 2' con la que pretende alcanzar los 4.000 socios para un año en el que va a militar en Tercera RFEF tras haber perdido la categoría hace unas semanas. La principal novedad es que cada socio que renueve su abono o socio nuevo tendrá la posibilidad de 'regalar' otro carné -con algunas excepciones- a otra persona que no haya sido socio de la entidad en la campaña 22/23.

Los vicepresidentes del club Juan Carlos Corchado y Matías Aguilar han sido los encargados de desgranar todos los detalles de la nueva campaña de abonados que pone en liza la entidad xerecista con el objetivo no sólo de no perder masa social en Tercera RFEF sino incluso de aumentarla. El acto de presentación se ha llevado a cabo en el Hotel Hipotels Sherry Park, principal patrocinador de la entidad que preside Jesús Viloita.

Matías Aguilar explicaba en su intervención que "esta campaña es diferente a otras en nuestros diez años porque se lanza después del primer descenso que ha tenido nuestro club en la historia, así que nos presentábamos en un reto complicado porque cuando se consuma el descenso, lo que tenemos en nuestras cabezas es la pérdida de socios: bajamos de categoría, perdemos socios, es matemático. Pero nosotros nos resistíamos un poco a eso. Hemos visto que las campañas que hemos hecho a nivel de entradas, que se las dábamos a nuestros socios para que las regalasen, tenían buena aceptación y aparte de los 3.500 socios que tenemos creo que llegamos a meter en algún partido a casi 6.000 personas. O sea, hay ahí un fondo de socios potenciales que no saben si hacerse socio o no y ahí es donde hemos querido enfocar el tiro. Así que no sólo nos marcábamos el objetivo de no perder socios sino aumentarlos y creo que es un buen momento para aumentar la masa social".

"Tu Xerez vale por dos porque nuestro club es diferente, defiende una serie de valores que en el fútbol nacional lleno de sociedades anónimas deportivas es complicado de encontrar, donde el socio no tiene ninguna participación... El objetivo es aumentar la masa social. ¿Cómo? Te puedes ir a la plaza del Arenal y empezar a regalar carnés. Pero ese no es el objetivo, lo que queremos es sembrar, que los nuevos socios se empapen de lo que es la filosofía del club y que podamos fidelizarlos para otros años. ¿En qué va a consistir? Muy sencillo. Aquel socio que renueve su carné o aquel socio que lo saque nuevo, tendrá la posibilidad de tener otro gratuito a la persona que quiera siempre y cuando no haya sido socio en la temporada 22/23. Puede parecer que estamos regalando carnés en la calle Larga. No. Aquí la responsabilidad recae en nuestro socio. Queremos que ese carné implique también inculcarle nuestra filosofía de club".

"Si somos capaces de fidelizar el año que viene a 600, más los 3.500 que tenemos, pues llegaremos a los 4.000. Esa es la idea, sembrar ese xerecismo y esa filosofía de club para ir sumando poco a poco socios a nuestra entidad y convencidos como lo están los que ya son socios hasta el punto de que no hace falta estar en una categoría para serlo. Este año estaremos en Tercera, pero hace diez estábamos jugando en la octava categoría del fútbol. Así que nuestro objetivo es aumentar la masa social y creo que lo vamos a conseguir. Depende de los socios. Se podrá regalar el carné siempre que sea la misma categoría, o sea que el precio de tu carné sea el mismo al que tú regales o inferior. Si regalas el carné y esa persona quiere una categoría superior, pagaría la diferencia. Quedan excluidas de esta promoción las categorías oro y premium. Es decir, el que sea oro o premium no podrá regalar un oro o un premium, sí podrá regalar una categoría adulto, juvenil o infantil".

Precios

Tribuna

Oro - 450 euros

Adulto Premium - 230

Adulto - 180

Juvenil - 50

Juvenil Premium - 65

Infantil - 35

Infantil Premium - 45

Bebé - 6

Preferencia

Oro - 450 euros

Adulto Premium - 175

Adulto - 145

Juvenil - 45

Juvenil Premium - 60

Infantil - 30

Infantil Premium - 40

Bebé - 6

Fondo Sur

Oro - 450 euros

Adulto Premium - 130

Adulto - 100

Juvenil - 40

Juvenil Premium - 55

Infantil - 25

Infantil Premium - 35

Bebé - 6

Palcos

Premium - 9 plazas - 2.340 euros

Premium -12 plazas- 3.120 euros

Además, se mantienen las promociones del carné familiar, dependiendo del número de miembros será un 10 o un 15 por ciento y también se mantiene el fraccionamiento del pago del carné. Tanto el carné Oro como el Premium incluye todos los partidos de liga, medios días del club, play-off, amistosos, Trofeo de la Vendimia y acceso a todos los partidos de la cantera. El Oro incluye igualmente 10 invitaciones para el palco de honor y el Premium, dos invitaciones, al igual que el Palco Premium, cuyo importe se deberán abonar de forma íntegra. Las categorías de Adulto, Juvenil e Infantil tendrán acceso a todos los partidos de la cantera, a excepción de los partidos del Xerez B y del Juvenil A.

Nueva plataforma

El club ha llegado a un acuerdo para las dos próximas temporadas con el portal compralaentrada.com, una plataforma que permitirá a la entidad gestionar la venta y renovaciones de carnés y el 'ticketing' y venta de entradas para los partidos "con la ventaja de que es 'on line' y que las renovaciones y cambio de asientos se podrá hacer a través de esta plataforma y en la venta de entradas ya irá asignados los asientos libres", señalaba Matías Aguilar, "evitando los problemas que hemos tenido estos últimos años de cuando se vendía una entrada y no estaba numerada. Así todos los asientos de socios estarán asignados y no podrán bloquearse para entradas. Creo que damos un paso cualitativo en este aspecto".