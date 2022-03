Traspié en Chapín y regreso al 'play-out' (0-0)

El Xerez DFC, en un partido gris, aburrido, con pocas oportunidades y en el que no ha mostrado su mejor versión, no ha pasado del empate a cero ante un Vélez ordenado, que supo hacer su partido, nunca se complicó y a punto estuvo de sorprender a los azulinos a la contra. Llegaba a Chapín en horas bajas y con un punto en cuatro partidos.

El empate es justo por lo visto sobre el tapete y a la vez corto para los intereses de un conjunto xerecista que ha desperdiciado la oportunidad de meter a otro rival en la pelea por el descenso y de tomar oxígeno. Ahora se coloca nuevamente en puesto de 'play-out'. Suma los mismos 30 puntos que el Antequera, pero su diferencia de goles es mucho peor.

Marc Fraile, lateral derecho

Pérez Herrera, después de la buena imagen mostrada por el equipo en el Alfonso Murube, apostó por mantener el mismo once que empató contra el Ceuta con un cambio obligado. En el lateral derecho en lugar del sancionado Marcelo apareció Marc Fraile, ya que Manu Castillo, que se presentaba como su sustituto natural, no aparecía entre los convocados. El extremo procedente del Recreativo de Huelva retrasó su posición y su plaza como interior era para Jacobo, suplente en los últimos compromisos.

Como centrales repitieron Oca y Ocaña, con Irondo en el lateral derecho, Curro Rivelott y Antonio Jesús en la medular, con Jacobo en una banda, Javilillo en otra, Bello como enganche y David Grande de referente.

El partido arrancó con susto y en el primer minuto de juego, Álex Carmona batió a Mario de Luis con un tiro raso, pero el tinerfeño González González lo tuvo muy claro. El gol llegó en claro fuera de juego.

Los azulinos entraron fuertes y con ganas, pero les costaba finalizar las jugadas y generar juego en la medular. La opción más clara no llegó hasta superado el cuarto de hora, con un lanzamiento fuera de Jacobo. Poco después, fue Javilillo el azulino encargado de probar fortuna con un tiro desde la frontal demasiado cruzado.

Doble ocasión veleña

Los veleños, sin hacer mucho ruido, no se adelantaron en el marcador a la contra de milagro. A los 27 minutos, un error de Marc Fraile habilitó una jugada de ataque que condujo Zamorano y no culminó Álex Camacho porque el propio Marc Fraile metió la pierna lo justo para que Mario de Luis atajase el balón y en el 31', un error en esta oportunidad de Ocaña lo solventó Oca. Gaona cayó en el área y reclamó penalti, pero el árbitro, muy cerca le mandó levantarse.

Aún con el miedo en el cuerpo por las dos contra, Jacobo no pudo aprovechar un despiste de Miguel. Al meta del cuadro veleño, en su intento de despejar el balón, se le escapó de las manos justo al borde del área. Bello también tuvo su ocasión, pero tampoco acertó.

Con más empeño que juego brillante y una grada un tanto desesperada, llegó a su fin un primer acto en el que los visitantes tuvieron las opciones más claras debido a dos fallos graves de la defensa xerecista y en el que los azulinos fueron mejores y mandaron en cuanto a posesión y acercamientos al área contraria, pero les faltó tranquilidad y acierto a la hora de tomar las decisiones y más pegada.

Segundo acto sin cambios

El segundo periodo arrancó sin cambios y con retraso porque el asistente de Tribuna tenía problemas con su sistema de comunicación con el árbitro. Sin un dominador claro del juego, Álex Camacho se plantó en el frontal del área y le pegó raso al balón. Mario de Luis, bien colocado, atajó el esférico en dos tiempos (55').

El crono volaba, el Xerez DFC no era capaz de abrir la lata y Oca cogía los galones para ayudar a sus compañeros. A los 68 minutos, se tiró valiente a los pies de un incómodo Camacho para evitar la internada del atacante. Antes, Pérez Herrera ya había movido el banquillo. Había sacado del campo a Jacobo y David Grande para apostar por Manu Baeza y Máyor buscando dinamita. Y el delantero, en el 69', buscó el tanto con un remate de cabeza tras un buen centro de Antonio Jesús que rozó el larguero.

El partido se hacía largo y el entrenador jerezano apostó por otro doble cambio. En esta oportunidad, Curro Rivelott y Javilillo se marcharon y entrenaron en el verde Alberto Durán y Darío Guti. En el 76', polémica. Los azulinos pidieron manos en el área en un centro de Iriondo pegado a la línea.

Los xerecistas apretaron el acelerador minutos finales buscando el gol que no llegaba y en el 84', una buena internada por la derecha de Darío Guti no la aprovechó Baeza por muy poco. Con cinco minutos de descuento, ni unos ni otros querían perder el botín, aunque el cuadro azulino sabía que el punto era insuficiente y trataba sin éxito y sin acierto de poner en apuros a un Miguel Guerrero que no tuvo que hacer ni una parada en todo el encuentro.

La última ocasión del partido la tuvo Poley con una falta directa lejana que el centrocampista mandó rozando el poste izquierdo de Miguel Guerrero, que se había tirado bien. Al final, punto insuficiente para un equipo que necesitaba ganar a un rival directo y que mostró una imagen poco convincente y muy lejana de la mostrada en Ceuta hace una semana. La afición despidió al equipo con más pitos que aplausos y mostró su enfadado por el triste punto sumado.