Francisco Javier Zafra, extremo del Xerez DFC, no se esconde. Tras la derrota en el San Rafael de Los Barrios, hace autocrítica, asegura que "todos sabemos que tenemos que mejorar y ser ambiciosos, nuestra plantilla es para ser campeones y lo debemos demostrar".

A nivel personal, lleva dos goles (Antoniano y Pozoblanco), ha participado en seis de los ocho encuentros de Liga que se han disputados y comenta: "El míster está contando conmigo, Chapín se ajusta a mi estilo de juego y me siento cómodo. Trabajo lo mejor posible para estar a mi mejor nivel y aprovechar los minutos cuando el míster me necesite".

-¿Cómo está el vestuario tras la derrota en Los Barrios?

-Perder a nadie le gusta y mejor de la forma en la que nosotros lo hicimos. Fue duro. Nos quedamos con nueve y apretamos hasta el final pero no pudo ser. Al principio, cuesta asimilarlo pero con el paso de los días te centras en el próximo partido, no queda otra.

-El encuentro ante el Utrera en Chapín será diferente...

-En casa estamos muy fuertes, hemos ganado todos los partidos que hemos jugado. El empuje de los nuestros se nota y nos sentimos muy cómodos. En La Juventud sacamos adelante los dos choques ante Antoniano y Gerena con autoridad y al San Roque ya le superamos en Chapín. Chapín es Chapín, aquí tenemos que hacernos fuertes y ganar todos los partidos.

Objetivo "Debemos hacer un fortín de Chapín, de casa con el empuje de los nuestros no se nos pueden escapar puntos"

-¿Qué versión espera del rival el domingo?

-No ha empezado bien pero no nos podemos fiar. El año pasado estuvo en la parte alta de la tabla toda la temporada y se quedó a un pasito de subir. Esta campaña han mantenido el bloque y se han reforzado, nos creará problemas. De todos modos, como he comentado antes, nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos aquí y también fuera.

-¿Qué valoración hace del inicio de temporada del equipo?

-No está mal pero somos ambiciosos y podía ser un poco mejor. Todos sabemos que tenemos que mejorar y ser ambiciosos, tenemos plantilla para ser campeones y lo debemos demostrar. La afición espera mucho de nosotros, siempre se vuelca y tenemos que responder. La pasada temporada en el Algeciras ascendimos después de haber quedado cuartos pero se sufre muchísimo y la fase de ascenso se hace muy larga con seis partidos. Además, siempre te permite una doble oportunidad como le sucedió al Cádiz B.

-A nivel personal, ¿se encuentra contento?

-Sí, me encuentro feliz aquí. Llevo dos goles y el míster está contando conmigo. Además, Chapín se ajusta a mi estilo de juego y me siento cómodo. Trabajo lo mejor posible en cada entrenamiento para estar a mi mejor nivel y aprovechar los minutos cuando el míster me necesite. Todos queremos jugar y ojalá me llegue la oportunidad ante el Utrera en casa.