Triunfo para despedir una temporada nefasta (3-1)

Triunfo para despedir una temporada nefasta. El Xerez DFC ha cerrado el curso 23-24 con una victoria ante el Juventud Torremolinos por 3-1 en Chapín en un partido en el que ya no había nada en juego. Los dos equipos habían perdido la categoría y sólo pelean por el honor. Erik Aguado, David Agudo y Manu Baeza anotaron los tres últimos goles de la escuadra xerecista en Segunda RFEF.

Romerito finalmente no ha sabido reflotar un barco que se ha hundido porque nunca ha flotado cómodo, ha tenido hasta tres capitanes y ha generado dudas siempre. Ahora, una directiva muy cuestionada y un flamante director deportivo deben tomar decisiones y montar un proyecto para regresar cuanto antes. En el momento de la verdad, el equipo no ha sabido afrontar los partidos como local, sólo ha sacado adelante cinco contando con el último, ya intrascendente.

El técnico dejó claras sus intenciones respecto al once que tenía previsto sacar en el último partido de la temporada con la convocatoria que facilitó el sábado. La ausencia del sancionado Oca la cubrió Álvaro y la del lesionado Ricky el atacante jerezano Rober Luna, que ha aparecido y desaparecido de las listas como el Guadiana. Por lo demás, los mismos que empataron la pasada jornada en el Vivar Téllez frente al Vélez en el partido en el que se consumó el descenso a Tercera. Entre los elegidos finales no estaban Lolo Garrido, con molestias durante la semana, ni Adri Crespo, que la pasada jornada ya fue suplente y en esta oportunidad se quedó fuera.

0-1, de penalti

Pese al calor y al poco ambiente, el partido arrancó movido, con un tiro de Carri que atajó Zarco sin problemas y dos acciones visitantes, un remate de cabeza del capitán Amaya que se le marchó por encima del larguero y un lanzamiento lejano de Javi López. Los malagueños jugaban cómodos y en el 18' sacaron petróleo de una acción en la que Hugo Carrillo derribó de forma clara a Javi López dentro del área tras hacerle un caño. La pena máxima la ejecutó con acierto Amaya para establecer el 0-1. La acción era el fiel reflejo de toda la temporada, fallo y gol.

1-1, Aguado

Simeone, con más empuje que acierto, se dejó ver en ataque en el minuto 25', pero la defensa abortó su acción. Su compañero Erik Aguado no falló y de tiro cruzado superó a Zarco para establecer el 1-1. Con el tanto, los aficionados que normalmente ocupan el Fondo Sur que no accedieron al estadio y que colgaron una pancarta con el mensaje 'una plantilla sin honor no merece nuestra animación' comenzaron a gritar 'jugadores mercenarios', Romerito tampoco salió bien parado y mucho menos la directiva, a la que solicitaban la dimisión.

Con el marcador igualado, el Xerez DFC tuvo la oportunidad de volver a marcar para, al menos, llevarse el partido del honor, pero Carri no acertó y al final del prrimer tiempo, Virgil y Simeone tuvieron sus más y sus menos al retirarse al vestuario. No llegaron a las manos porque fueron separados.

Cambios sorprendentes

El segundo acto arrancó con un triple cambio en el Juventud Torremolinos y minutos mñas tarde, Romerito también retiraba a Carri y Rober Luna para dar minutos a Baeza y Cheikh, que en el 56', remató bien de cabeza, pero la pelota se estrelló en el larguero. Los visitantes querían también despedirse con triunfo y Caturla, en el 58', se sacó un zapatazo que se fue rozando el poste de Quesada.

Y en el 63', sorpresa. Romerito, en un gesto cuanto menos sorprendente por dejarlo ahí, optó por otro doble cambio. Sacó del verde a los dos capitanes, Bello y Marcelo y entraron los dos jugadores con más minutos en la primera vuelta y de los más apreciados por la grada, Sergio Martínez y Álex Rasines. Los dos futbolistas 'defenestrados' durante toda la segunda vuelta volvían a jugar.

Agudo y Baeza 'mojan'

El calor hacía mella en Chapín y el Xerez DFC se mostraba con más mordiente que su rival. Ni Cheikh ni Erik Aguado acertaron en el 64' y en el 68' sí llegó el 2-1. Un buen remate de Cheikh lo despejó Zarco y Agudo, en la boca de gol, remachó dentro. Machuca, en el 69', puso a prueba los reflejos de Quesada y David Agudo vio la amarilla en el 74' por anotar con la mano tras un centro de Rafa Parejo.

El tercero parecía cerca y llegó en el 79'. Manu Baeza, también tras un rechace después de un disparo de Cheikh, le puso la firma. Al final del partido, la poca afición que quedaba en el campo despidió a los futbolistas con más aplausos que pitos. Quedaban los más fieles, mientras que fuera del estadio sí que se oían críticas.