"Llevo muchos años de jugador y entrenador y si te reúnes, que no te hagan foto"

Romerito ha ofrecido, tras la victoria del Xerez DFC ante el Juventud Torremolinos en la última jornada de Liga, la que a todas luces parece que ha sido su última rueda de prensa como técnico azulino. Preguntado por su posible continuidad ha indicado que cuando no se consigue un objetivo lo más fácil es prescindir del entrenador, aunque "es una decisión del director deportivo" y cuestionado por si hay 'feeling' entre él y Edu Espada la respuesta ha sido conciso: "Llevo muchos años como jugador y entrenador y si te reúnes, que no te hagan foto". El técnico sevillano ha defendido también su trabajo al frente del equipo (19 puntos de 42 posibles), afirma que se va "con la cabeza alta" ha explicado por qué le ha dado minutos a Sergio Martínez y Álex Rasines, con los que no ha contado desde su llegada, aseverando que los motivos han sido puramente "técnicos" sin recibir consignas de arriba que "no hubiera aceptado".

-Victoria en un partido sin nada en juego.

-Un partido de trámite, pero complicado por la situación del campo, que no se ha podido regar porque está estropeada la bomba, el calor que hacía también... El equipo tenía que hacer un buen partido, teníamos que ganar los tres puntos aunque no sirviesen de nada, pero sí para irte con la sensación de haber ganado en casa, de haber sido fuertes y nos quedamos con los tres puntos y con que se han vaciado los chavales.

-Había expectación de ver cómo recibía la afición al equipo. Ha habido pitos, cánticos contra los jugadores, contra usted y también pidiendo la dimisión de la directiva...

-Pero eso es normal cuando se desciende, los aficionados pueden opinar cuando están en el campo y decir lo que quieran, pero nosotros somos profesionales y no le echamos cuenta a eso tampoco, pero bueno, es una valoración que tienen ellos porque es un descenso y duele mucho, tanto a la afición como al club, pero a los que estamos dentro también nos duele descender, eh, lo hemos intentado hasta el último suspiro y no ha podido ser en este partido, pero me voy con la cabeza alta en el sentido de que lo hemos dado todo; tenemos un cuerpo técnico que es muy bueno, tanto González, como Álex, que es un preparador físico espectacular, Fran que era el analista, Paco el coach y psicólogo y el 'calvo', que es un alma dentro del vestuario. ¿Que no lo hemos conseguido? Está claro, pero el equipo ha mejorado y ahí está la estadística desde que cogimos el equipo en la jornada 21 hemos hecho 19 puntos, seríamos el 11, es verdad que no ha sido suficiente para mantener la categoría, pero es que venía arrastrando mucho déficit de toda la temporada. Ya lo hemos dicho, pedimos disculpas por el descenso, este club tiene que ser grande y volverá a la categoría el año que viene seguramente y hay que aprender de los errores que se han cometido este año y no volverlos a cometer.

"Cuando no se consigue el objetivo lo más fácil es el entrenador. Es una decisión que tiene que tomar el club y el director deportivo, pero (seguir) va a ser complicado"

-¿Cree que ha faltado desde su punto de vista haber llegado un poco antes o haber dado con la tecla unas jornadas antes?

-Puede ser las dos cosas, llegar un poquito antes y decidir en el tema de fichajes, puede ser; y dar con la tecla como hemos dado al final, el equipo en las últimas seis o siete jornadas ha estado como tenía que estar o como nosotros pretendíamos, lo que pasa es que llegas y con gente nueva tienes que ir probando. Hemos encontrado jugadores que han dado un plus como el caso de Hugo, que me parece un central de una categoría superior y que lo va a ser si se centra; hemos dado con la tecla en los partidos finales y nos ha faltado el factor suerte o el factor de no cometer errores que nos costasen goles. Nos ha faltado un poquito de todo para mantener la categoría o haber llegado al final con opciones.

-¿Se acaba aquí la etapa de Romerito como entrenador del Xerez DFC?

-Sí, esto es muy sencillo, cuando no se consigue el objetivo lo más fácil es el entrenador. Es una decisión que tiene que tomar el club y el director deportivo, pero va a ser complicado seguramente.

-¿Hay buen 'feeling' con el director deportivo?

-Bueno, feeling... Yo llevo muchos años en el fútbol como jugador y como entrenador y si te reúnes, que no te hagan foto... con eso lo digo todo.

"He sufrido muchísimo, somos personas. Vine aquí desde Segunda B a la última categoría a pelearme en el barro. Mi mujer me dijo que no cogiese el equipo y es la que más ha sufrido. A todos nos duele y yo tengo un corazón y me duele que digan barbaridades"

-Sergio Martínez y Álex Rasines no han contado en toda la segunda vuelta. ¿Por qué decide darle minutos hoy?

-Lo podemos ver de dos maneras: es complicado llevarlos convocado en este partido porque la afición te puede recibir de una manera, pero es verdad también que es la manera de poder despedirse de la afición. Al final nosotros tenemos que decidir quién juega y tenemos 23 futbolistas y algunos se quedan fuera. Es verdad que no hemos contado, pero a los entrenadores nos pasa lo mismo en todos los equipos, hay jugadores que cuentan... Cuando llegamos decidimos quiénes creíamos que estaban mejor para jugar y ganar. Hoy he decidido yo de llevarlos y darle la oportunidad de jugar por si es la última vez, que no se sabe porque aquí hablará el director deportivo del tema de los jugadores que siguen o no, pero creo que era la manera de darle esa oportunidad.

-¿La decisión es puramente técnica o ha habido alguna consigna para que no jugasen?

-Sí, simplemente técnica, por las características de los jugadores. A mí eso nadie me lo ha exigido ni yo lo hubiera admitido. Es una decisión técnica mía, más técnica que táctica. Es la decisión que he tomado porque creía que era lo más conveniente para el equipo. También ha habido otros jugadores que no han jugado o no estaban jugando y se han sobrepuesto... Es verdad que se les podría haber dado alguna oportunidad en algún partido, pero es que en ese momento yo no lo veía, yo voy partido a partido y durante la semana viendo, qué tipo de jugador nos viene mejor en cada partido, son decisiones que toman los entrenadores y tú no puedes tener contento a todos los jugadores, es muy difícil, y en una plantilla tendrás a más gentes disgustada que a gusto y más en una situación complicada como la de nosotros. Todos los partidos eran finales, 14 finales menos esta última y es complicado a nivel psicológico.

-¿Ha sido una etapa de mucho desgaste?

-Tremendo, he sufrido muchísimo, y Verdú y el cuerpo técnico y también los jugadores. Es muy fácil decir cosas a los futbolistas y al cuerpo técnico y somos personas y muchos somos de aquí y vivimos en Jerez. ¿Os creéis que no tenemos familia y que no nos duele esto? Yo he venido aquí desde Segunda B a la última categoría a pelearme en el barro y ganando 200 euros, que es muy fácil venir cuando se está en Segunda RFEF o en Tercera, lo difícil es venir al barro y venir a echar un cable, y venir ahora... Mi mujer me dijo que no cogiese el equipo y es la que más ha sufrido y mi hija y mi hijo y yo por echar un cable y porque creía que podía sacar al equipo... No, que yo he refundado este club desde abajo, ¿a ver si algunos lo han hecho como yo o como los compañeros que yo tenía en esa época? A todos nos duele y yo tengo un corazón y me duele que digan barbaridades, porque a veces dicen barbaridades. Es respetable, pero en la vida privada...

"Volveremos a ser grandes el año que viene con los jugadores y el entrenador que estén y esto debe servir para aprender de los errores, profesionalizar el club, que falta mucho"

-...

-Yo me quito de las redes sociales, pero mi mujer las lee, a mi no me afecta. Hay cosas que son coherentes. El equipo ha descendido y la culpa la tengo yo, no los dos entrenadores de antes, sino yo porque he venido y he intentado sacarlo, pero que somos personas y hay que tener conciencia también, que a mí me duele esto también, no soy un robot y la gente se cree que porque sea de una manera y me digan vinagre... y no soy tan vinagre al final, lo que pasa es que me tienen que conocer también y a mí me duele cuando mi familia sufre. A mí, que me echen lo que quieran y el mundo del entrenador es despiadado y el del fútbol igual. Como he dicho, pido disculpas a la afición por el descenso y volveremos a ser grandes el año que viene con los jugadores y el entrenador que estén y esto debe servir para aprender de los errores, profesionalizar el club, que falta mucho.

-De cara a la temporada que viene todo apunta a que habrá que hacer una plantilla nueva.

-Ahí yo no entro, eso es cosa del director deportivo. Muchos tienen contrato y el director deportivo tendrá que hacer su trabajo, esto es lo que hay y que cada uno apechugue con lo que tenga. Hay que aprender de los errores, que han sido muchos, para que el año que viene no se den y que el club esté en disposición de pegar el saltito de nuevo a Segunda RFEF y profesionalizar el club.

-Pero no va a ser fácil porque la Tercera el año que viene...

-El Grupo 10 y el 9 van a ser mortales los dos, va a ser muy complicado y hay que ser primero para ascender, porque después tiene que jugar play-off y ahí ya te la juegas con otro rival.