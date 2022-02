Tres puntos y gracias (1-0)

Tres puntos y gracias. El Xerez DFC ha salvado una situación complicada al imponerse por 1-0 al Panadería Pulido, colista hasta hace dos semanas, gracias a un gol de David Grande a los seis minutos en un partido con poco fútbol, pocas oportunidades, tensión y nervios, tantos que Bello falló un penalti en el 56'. El portero le adivinó la intención. El triunfo permite a los azulinos tomar oxígeno, mantener su buena dinámica en Chapín y alejarse de los puestos complicados de una tabla muy apretada por abajo.

Los azulinos, por momentos, acusaron demasiado la situación de la semana y le costó doblegar a un rival de los más inocente que se despacha, frágil en defensa, que apenas puso en apuros a Mario de Luis y que dejó constancia de lo que pesa estar hundido en la clasificación durante toda la temporada.

Tras el caos de la segunda mitad ante Las Palmas Atlético en el Anexo al Gran Canaria, los cambios eran esperados. Pérez Herrera retocó todoas las líneas. Con Mario de Luis en la portería, Oca apareció en el centro de la defensa junto a Ocaña, con Marcelo y Urtzi Iriondo en los laterales. Alberto Durán pasó al centro del campo junto a Antonio Jesús, que repitió en el once, con Marc Fraile por una banda, Bello en la otra y Máyor y esta vez David Grande arriba. Javilillo se quedó fuera de la lista definitiva y Jacobo, Poley y Curro Rivelott fueron suplentes.

El Xerez DFC necesitaba, como le gustaba decir a Luis Aragonés, necesitaba ganar por lo civil o lo criminal, y no permitió que su rival se asentase en el terreno de juego o que se adelantase en el marcador como había hecho en las últimas salidas. A los dos minutos, avisó con un remate desviado de David Grande que rechazó la defensa y acertó a concretar Alberto Durán. A los seis minutos, ya no perdonó. David Grande remató al fondo de la red de cabeza un centro de Marc Fraile desde la derecha. 1-0. Lo más complicado ya estaba hecho. Ponerse por delante en el electrónico, templar los nervios y rebajar la presión.

El rival se estira

Al cuadro canario le costó encajar el certero y tempranero golpe y no se acercó a las inmediaciones de Mario de Luis hasta cerca del cuarto de hora. Un balón desde la izquierda de Felipe en el flanco izquierdo Braulio López lo puso atrás para Martínez y no llegó a rematar. Poco después, David Grande buscaba el doblete con el empuje de una grada entregada desde el pitido inicial, pero que no dudaba en pitar cuando alguna acción no le gustaba. A la media hora, Máyor cabeceó un centro que atajó Guanche sin apuros y el árbitro anuló un gol a Braulio por fuera de juego.

En la recta final del primer acto, los dos equipos se animaron, aunque los visitantes controlaron más el balón, y hubo opciones en una y otra área. Un centro cerrado de Marcelo lo sacó Guanche, Oca, atento en el centro de la zaga, estuvo acertado para evitar un disparo que llevaba peligro de Pitu, el árbitro decretó fuera de juego en una internada de David Grande cuando se quedaba solo ante el meta canario y Oca, otra vez inspirado, sacaba un balón con veneno. Al final, aplausos y abucheos de una afición dolida por la dinámica de un cuadro xerecista que se fue diluyendo y que no mostraba una buena cara.

Penalti fallado

El segundo acto arrancó sin cambios y con un Xerez DFC más entonado que en el primero. Sabía que no se podía complicar y que era vital ampliar la ventaja. En apenas unos minutos puso a los canarios en apuros con un centro de Antonio Jesús que no encontró rematador y un buen disparo del sanluqueño tras una segunda jugada en un saque de esquina que detuvo el portero.

Y en el 56', la jugada más inocente y absurda de la mañana. Sosa regaló un penalti de manual a los azulinos al despejar un balón con la mano en el área pequeña de forma instintiva. Bello se encargó de lanzar la pena máxima, pero no lo hizo bien y su tiro flojo y demasiado centrado lo despejó el portero. Mazazo tras una gran oportunidad perdida.

Esa jugada dio un poco de aire a un rival que seguía a lo suyo. No agobiaba a los azulinos, pero tampoco le perdía la cara al partido. Godoy lo intentó con un tiro lejano y en el 65, Mario de Luis tuvo que esforzarse para despejar un balón colgado tras un saque de esquina tras un remate de cabeza de Felipe. Con una escuadra xerecista muy tensa, Marcelo casi logra el 2-0, pero no finalizó su mano a mano con el portero.

Tenso tramo final

Los últimos fueron tensos. Bello se lesionó en una jugada en la que los canarios no mandaron el balón fuera y el árbiro se recorrió el campo de área a área antes de permitir que las asistencias atendieran a un capitán que tuvo que abandonar el campo instantes después y los visitantes se quedaron con diez por la expulsión de Kilian (85') por doble amarilla tras una fea entrada a Darío Guti.

Con poco tiempo por delante, tocaba tener cabeza y tirar de experiencia para salvar los tres puntos, que era lo más importante. El Xerez DFC ganó, pero no convenció y fue despedido con aplausos y algunos pitos de los más exigentes.