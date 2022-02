José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, valoró de forma muy positiva el triunfo ante el Panadería Pulido (1-0) en un encuentro que se le puso de cara muy pronto con el gol de David Grande a los seis minutos y en el que los azulinos sufrieron por la tensión y los nervios fruto de la dinámica negativa, especialmente fuera de casa. Se mostró "superogulloso" del trabajo realizado por los futbolistas para superar las adversidades y no ocultó que "lo más importante era el resultado".

–Contento con el resultado de su equipo, ¿también con el juego?

–Lo más importante en este partido era el resultado. Ya comentamos en la previa que nuestro peor enemigo éramos nosotros mismos por la dinámica negativa, que nos había restado en autoestima y confianza, y no nos encontrábamos en nuestro mejor momento. La semana ha sido de mucha tensión, con muchas dudas y presión externa, y en el equipo hay jugadores jóvenes que lo podían acusar. Sabíamos que eso nos podía pesar de inicio y había que respetar al rival, que en cinco de los últimos seis partidos había conseguido marcar y en algunos ponerse por delante. Llegaba en línea ascendente tras ganar 2-0 en casa y con la autoestima alta después de ganar ese choque. Sabíamos que no iba a ser fácil, que existían muchas connotaciones que se nos podían volver en contra y el equipo se ha superado.

–Estamos superogullosos de los nuestros porque han salido a ganar el partido y quizás con el 1-0 ha aparecido la sensación de querer proteger ese resultado, cuando deberíamos de haber ido a buscar el segundo. Hacíamos los ataques muy largos y, al final, terminaban en nada. Las sensaciones positivas se disiparon en la primera parte tras el gol y en la segunda lo corregimos. La segunda mitad fue un acoso y derribo constante hasta que conseguimos el penalti a favor, que nos podía haber dado tranquilidad. Incluso antes, tuvimos ocasiones que materializamos. Fallar el penalti supuso un punto de inflexión para que volvieran a aparecer los fantasmas y las dudas. Volvimos a tener la sensación de protegernos más que de ir a por el segundo. A la contra, tuvimos oportunidades como las de Marcelo o Manu Baeza pero no pudo ser. Sabíamos que el rival, en cualquier acción a balón parado o en una jugada aislada y con la experiencia de otros encuentros, nos podía dejar sin la recompensa máxima. Hemos podido terminar con un sabor amargo en cuanto a juego, pero me quedo con los momentos buenos, como en los que llegó el gol y los que tuvimos hasta el penalti. También hubo fases en las que no fuimos continuos en ataque.

–Al final del partido, la afición despidió al equipo con pitos y palmas...

–Es lo que he comentado antes, los aficionados se han podido marchar disgustados por las últimas sensaciones. Nosotros tampoco queríamos sufrir tanto, con el 2-0 hubiésemos estado más tranquilos, hubiésemos tenido más espacios y podríamos haberle dado continuidad a esa insistencia, con la que aparecieron aplausos. La gente estaba contenta hasta que llegó el penalti. Es una realidad que no acabamos acosando y no nos queda otra que respetar a todo el mundo y entender que la afición no esté contenta. En este partido teníamos que superarnos a nosotros mismos y el equipo necesitaba ese apoyo y ese empujón moral para superar los miedos que podían aparecer con las dudas.

–¿Por qué acusa tanto el equipo cualquier tipo de fallo?

–Salimos a por el partido y a generar ocasiones, marcamos muy pronto y eso te genera la sensación de proteger el resultado. Queríamos cerrar el partido lo antes posible, pero no pudo ser. Tuvimos altibajos, pero ya he comentado que lo importante era ganar el partido, dejar la portería a cero y dar un paso en la clasificación para tener más tranquilidad de cara a afrontar la próxima salida.

–El Xerez DFC se ha abonado al 1-0...

–Estamos sacando los partidos por la mínima, pero siempre generamos ocasiones. En esta oportunidad, de haber marcado el penalti también el resultado podía haber sido más amplio. Nos hace falta tranquilidad para ganar un encuentro de forma holgada, nosotros somos los primeros que queremos ganar con más tranquilidad para que la afición se marche satisfecha. El equipo lo busca, lo quiere y lo genera, hay que seguir buscando y encontrar la dinámica de no necesitar tantas oportunidades para marcar.

–Es lo que nos pasó ante el Mérida, que nos empataron en el último minuto. Si hubiese sido al revés, las sensaciones hubiesen sido positivas y no amargas. Todos queríamos agradar porque la gente no está contenta con nosotros. Nadie quería fallar y había una gran responsabilidad para no fallar por lo mucho que había en juego. Parecía que todo tenía que ser fácil porque somos el Xerez DFC y ellos el Panadería Pulido y eso se siente y se palpa y no se le da valor que tiene haber salido airosos y con una victoria. Claro que podemos estar mejor y que debemos estarlo, pero hay que dar al equipo su mérito por el esfuerzo que ha hecho, por haber superado los miedos y por haber sumado tres puntos que nos dan un pequeño respiro.