Un punto para tomar impulso (0-0)

El Xerez DFC ha arrancado un trabajado empate en su visita a El Pitín (0-0) ante el Mar Menor, tercer clasificado en la tabla que no demostró casi nada y nunca puso en serios apuros a un equipo azulino firme. El punto no sirve al equipo para salir de la zona de descenso, pero sí para recuperar sensaciones y hacer olvidar la mala imagen mostrada ante el Cartagena B en Chapín (0-1).

A la escuadra xerecista le sigue faltando gol y lo más destacado fue su labor defensiva, que le valió para dejar su portería a cero con un Álex Quesada una vez más muy acertado cuando tuvo que intervenir. La opción más clara del encuentro, eso sí, fue para los azulinos, en el minuto 69, con un lanzamiento de José Ramón que se estrelló un balón en el larguero cuando ya todos cantaban el tanto del extremo.

Novedades en el once

Francis, con tres bajas finalmente -Rafa Parejo, Burdenski y Razvan, con una lesión en el abductor que el club no comunicó-, agitó de forma notable el árbol respecto al once que presentó en la derrota ante el filial blanquinegro y que tan malas sensaciones ofreció. Se decantó por un centro de la defensa integrada por Oca y Alberto Durán y prescindió de Ricky en el lateral izquierdo para apostar por Sergio Martínez, que ocupaba esa demarcación por primera vez esta temporada. En la medular aparecieron Carri y Bello y en ataque también actuó Edu Salles en lugar de un Gianluca Simeone habitual en los últimos compromisos.

Los azulinos, con la lección aprendida, entraron intensos en el partido y no tardaron en presentar sus credenciales en ataque con un saque de esquina que Bello ejecutó y Carri remató desde la frontal del área para ver en acción por primera vez a Yelco Ramos. El cuadro de Francis, sin prisas, se sentía cómodo y una buena combinación entre Bello y José Ramón no encontró rematador en el segundo palo (14'). Y justo después, otra vez Carri probaba fortuna desde la frontal.

Primer acercamiento

El primer acercamiento de una escuadra sanjaviereña muy espesa y sin espacios al portal de Quesada no llegó hasta el minuto 20, con una internada de Pipo que culminó con un lazamiento desde el borde del área ajusado al palo derecho del madrileño. Y en el 24', un tiro de Quim Araujo que atajó Quesada sin apuros.

El primer tiempo llegó a su final con un par de acciones a balón parado en la frontal del área de uno y otro equipo que ninguno aprovechó.

Segundo acto igualado

El segundo tiempo arrancó con los mismos protagonistas en el cuadro de Francis y con uno cambio en el combinado local. Gabi, que tenía una tarjeta amarilla, dejó su puesto a Alberto Vázquez. El cuadro azulino, del mismo modo que en el inicio del choque, empezó apretando y acarició el gol en el minuto 52 con un lanzamiento de falta desde la frontal del área de Bello que el meta desvió a saque de esquina para evitar problemas. Minutos después, el capitán xerecista dejó su puesto a EriK Aguado.

El crono avanzaba y ni unos ni otros encontraban el camino del gol. Oca remató de cabeza fuera y en el 67', Quesada apareció para despejar a saque de esquina una falta lateral de los murcianos que botó Alberto Vázquez y cabeceó Cifu. Y en el 69', la mejor opción para los azulinos. José Ramón se sacó un trallazado desde la frontal que tocó el portero lo justo y se estrelló en el larguero.

Sin acierto arriba

Ninguno de los dos equipos quería perder el botín de un punto, pero tampoco renunciaban a sumar los tres y el intercambio de golpes comenzó en un tramo de encuentro marcado por las imprecisiones. Pipo y Aquino se inventaron una jugada sin consecuencias y Alberto Vázquez desde la frontal enganchó un disparo que se le marchó ajustadísimo al palo (80').

Los minutos finales y el descuento se esfumaron sin grandes oportunidades. La igualada es importante, pero no saca al equipo del pozo y ahora le queda un duro test el próximo domingo en Chapín frente al Recreativo. Los xerecistas fuera mantienen su buena dinámica, pero ahora les falta aprobar su asignatura pendiente en casa si quieren aspirar a cerrar el año fuera de la zona peligrosa de la clasificación.