El Xerez DFC B, invitado a jugar en Salou contra una selección sub-21 de Arabia Saudí

El Xerez DFC B jugará a principios de diciembre un amistoso contra una selección sub-21 de Arabia Saudí en Salou (Tarragona) en lo que será una nueva experiencia deportiva, hasta ahora inédita, para la cantera azulina. Edu Villegas, director deportivo del club xerecista, ha gestionado la disputa del amistoso, un premio para el filial que no supondrá coste alguno para el club ya que los saudíes corren con todos los gastos, desde desplazamiento hasta alojamiento y traslado.

Para el Xerez DFC ha sido un éxito la elección del filial: la encargada de gestionar los amistosos ha estado sopesando alternativas y de todos los clubes de España con los que ha contactado y teniendo opciones más cercanas a Salou, el filial xerecista es el escogido. En la elección está claro que no ha primado el tema económico -la organización se hace cargo de todos los gastos que conlleva el desplazamiento y el alojamiento del filial azulino en Salou- sino el deportivo, lo que sin duda es motivo de orgullo para el club xerecista tal y como ayer subrayaron tanto el presidente, Rafael Coca, como el director deportivo, Edu Villegas.

Edu Villegas explicó cómo se ha gestado el amistoso, a través de "una organizadora, a la que desde aquí quiero darle las gracias por su seriedad y profesionalidad. Es la que asesora a estos señores de Arabia Saudí, que querían un club serio para este amistoso en España. Tuve dos reuniones en Marbella, le expuse todo lo que es nuestro club, como hice con Josu Uribe en Gijón: el crecimiento, cómo trabajamos la cantera, le expliqué el club en todos sus ámbitos: directiva, primer equipo, cantera, todo buscando que fuéramos los elegidos porque es una situación muy golosa para el mundo del fútbol vivir esta experiencia y dentro de todo el abanico de posibilidades que tenían hemos sido elegidos nosotros después de reuniones y de hablar muchísimo".

Así, el partido del filial de principios de diciembre va a ser "un escaparate para los jugadores y un premio. Es una experiencia única para jugadores jóvenes y todo lo que conlleva será a coste cero porque todo está pagado por su parte: avión, autobús, hotel, pensión completa, traslados... Todo. Es una recompensa tanto para Francis como para los jugadores y para todos los que componemos la familia del Xerez Deportivo FC y en especial el Xerez B", explica Edu Villegas.

El director deportivo añadía que "me empeciné en todo lo posible para que fuéramos los elegidos para que fuera un homenaje a un equipo que nació el año pasado y que ascendió al primer año. Estoy muy contento, muy feliz de conseguirlo porque sé que es una experiencia única. Habrá jugadores del Xerez B que en un futuro puedan conseguir ser profesionales y vivan estas historias pero ahora esto será inolvidable para ellos: la concentración, el avión, el hotel, jugar allí contra Arabia Saudí... Y para el club dice mucho porque hay muchos clubes de este país que quisieran poder vivir esta experiencia y es el Xerez Deportivo FC el que la vivirá y estamos encantados con esto".

Francis, entrenador del filial xerecista, quiso "agradecer al Xerez y a Edu la gestión que han hecho, que me consta que no ha sido nada fácil, muchas llamadas y algunas que otras reuniones. Estamos súper agradecidos y va a ser una experiencia muy bonita. Hay jugadores que creo que no han tenido una concentración y todo esto quieras o no es una cosa grande para ellos y evidentemente para el cuerpo técnico y para el club. Iremos allí e intentaremos poner al club en lo más alto, hacer un buen partido y sobre todo disfrutar".

Cuando la plantilla recibió la noticia, Francis desvela que "ese día nos costó 20 minutos entrar en el entrenamiento. Imagínate. Es lo que hemos hablado, prácticamente no han vivido todavía nada de esto", aunque para el entrenador no todo va a ser alegría: "La lástima es que solo podemos ir 16 convocados, me va a costar hacer los descartes porque se lo merecen todos pero hay que tomar decisiones, es lo que hay. Los jugadores están muy contentos, algunos trabajan y estudian pero ese día nadie trabaja y nadie estudia. Yo igualmente, estoy súper ilusionado y súper contento, como si fuera mi primera vez y deseando que llegue el momento de vivir la experiencia y disfrutarla, está claro".