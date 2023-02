“Cuando no sentencias, el rival lo aprovecha y hasta pudimos perder al final”

Romerito acarició el triunfo en su primer partido al frente del XDFC, pero se le escapó en la segunda parte. Lamentó las oportunidades falladas, se mostró satisfecho con el juego exhibido en los primeros veinte minutos, asegura que apenas han tenido tiempo para trabajar los conceptos y lanzó un mensaje a navegantes: "Me baso en rendimiento. Analizaré el vídeo y futbolista que no rinda, tendrá más difícil entrar y el que lo haga, seguirá jugando, así de claro”.

–¿Qué sensaciones tiene tras el empate?

–Las sensaciones con las que termino no son las que quería. Hubo un momento en el que pudimos sentenciar, no logramos el 2-0, el equipo viene de una dinámica negativa con cuatro derrotas y una mala temporada y te entra el miedo con el 1-0. Creo que el fallo del penalti nos afectó a nivel psicológico y ahí llegó el empate. Como he comentado, tuvimos un par de oportunidades para sentenciar, en la primera parte sacaron un balón de la línea, en el segundo otra igual. Al final, cuando no sentencias, el rival te mete un gol en cualquier acción. Así ha venido el empate, en un centro, en los que soy muy pesado perfilando las marcas. Llevamos muy poquito tiempo trabajando y han rematado solos. Al final, incluso pudimos perder por el tema psicológico. Nos queda mucho trabajo por delante.

–El equipo fue de más a menos. Salió valiente y luego no pudo aguantar...

–El equipo fue valiente de inicio, en los primeros veinte minutos jugábamos bastante bien porque tenía confianza, pero luego, el San Roque se adaptó y la confianza del futbolista no es la misma cuando la dinámica es positiva. Ahora, por ejemplo, nos ha costado a la hora de tener la posesión. Seguiremos trabajando en lo mismo, aunque luego siempre hay un rival enfrente al que tienes que superar. Insisto en lo que he comentado antes, tuvimos opciones para sentenciar, no lo hicimos y hasta parece que pudimos perder el partido porque la parada que hizo Jano fue buena, dejamos centrar muy libres a sus carrileros y por ahí nos hicieron daño. Tenemos que ir avanzando poco a poco y ganándole tiempo al día, es lo que vamos a intentar en todas estas semanas.

"Había dos o tres jugadores que querían tirar el penalti y hay un grado de veteranía, pero a partir de ahora voy a decidir yo"

–¿El problema ha sido la falta de efectividad?

–Ha faltado finalización, pero también muchos más conceptos, falta movilidad, más rupturas, vienen de trabajar de forma diferente con dos entrenadores distintos... Ahora, toca inculcarles nuestras ideas y en los primeros veinte minutos se ha visto. En la segunda parte, con el 1-1, también lo intentamos, pero nos faltó, hay que aportar mucho más. Tenemos que aportar los técnicos y el banquillo porque yo me baso en rendimiento, tengo muy claro. Ahora, analizaré el vídeo y futbolista que no rinda, pues tendrá más difícil entrar y el que lo haga, pues seguirá jugando, así de claro.

–¿Tienen establecido un lanzador de penaltis?

–Me gusta dejar ese aspecto a las sensaciones del futbolista. Había dos o tres que lo querían tirar y hay un grado de veteranía, pero a partir de ahora voy a decidir yo, la veteranía me da exactamente igual.

–¿Cómo está el vestuario?

–Afectado, pero hay que levantarlo. Nos quedan trece finales y el domingo ya no espera el Betis. Allí hay que sacar un resultado positivo. Antes de terminar, también me gustaría dar la enhorabuena a Álvaro, el chaval del filial que ha entrado en la segunda parte y ha hecho un grandísimo partido. Quiero jugadores así, que vayan de verdad. Se lo vamos a inculcar, es el momento de dar pasitos adelante.