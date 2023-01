Mejor... imposible: Ricky y Bello desatan la locura en el descuento (2-0)

Bienvenidos a la locura de Chapín. El Xerez DFC ha logrado su primera victoria de la temporada en Chapín ante el Vélez en un final de partido épico. Los azulinos se han impuesto por 2-0 con goles de Ricky Castro y Bello en los minutos de descuento, encadenan su tercer partido sumando de tres tras los sacados adelante en Sevilla y Utrera y se colocan en la mitad de la tabla, en la 11ª primera plaza con 21 puntos, los mismos que su rival, Betis Deportivo, Recreativo Granada y UCAM Murcia. Casi nada para empezar 2023. Mejor... imposible.

Sergio Martínez y Rafa Parejo entraron en la primera convocatoria del año, pero finalmente se quedaron los dos de salida en el banquillo tras dejar atrás sus respectivos problemas físicos y Francis apostó por el mismo once que ganó en el San Juan Bosco al Utrera por 0-2 en la última cita de 2022 con un único cambio. El centrocampista Lolo Garrido, hasta ahora único fichaje xerecista, entraba por el extremo José Ramón, que se ha marchado al Manchego por motivos personales.

El partido arrancó eléctrico y a los dos minutos, el Vélez ya dejó claras sus intenciones. Un Álex Quesada muy atento tuvo que intervenir para despejar un disparo peligroso de Gonzalo Miranda. La réplica la puso Carri con un lanzamiento de falta que se estrelló en la barrera.

Los azulinos lo intentaban sin tregua, pero sin generar demasiado peligro a un rival que estuvo a punto de abrir la lata a los 17 minutos. Bouba protagonizó una bonita jugada, se marchó de todos los azulinos que intentaron frenarle y, en última instancia, se topó con un inconmensurable Quesada, que se lanzó al suelo para despejar con la pierna izquierda el remate del atacante visitante.

Jugada polémica

Y a los veinte minutos, polémica. Miguel Guerrero salió de su área para cortar con todo una internada de Gianluca Simeone, que creó problemas a la defensa visitante con espacios, por la banda derecha. Derribó al delantero en la esquina del área y el árbitro le mostró amarilla, al entender que no encaraba portería, cuando la grada reclamaba roja.

La acción animó a una escuadra azulina a la que le faltaba fluidez para aprovechar el trabajo de la medular de Carri y Lolo Garrido, muy activos. Y tras un buen pase del medio jerezano a Erik Aguado, el Xerez DFC casi logra estrenar el marcador a la media hora. El extremo mexicano lo hizo todo bien, pero no pudo cruzar el balón lo suficiente como para superar a Miguel en el mano mano, que despejó el balón abajo y tampoco pudo rematar con acierto el despeje.

La lluvia comenzó a arreciar, costaba algo más controlar el balón y ambas escuadras procuraron no asumir riesgos innecesarios antes del descanso con toda la segunda parte por delante, aunque los xerecistas intentaron apretar. Primera mitad igualada, sin demasiadas ocasiones y mucha tensión.

Segundo acto

La segunda mitad arrancó con los mismos protagonistas, una amarilla para Burdenski y un ritmo algo más lento que en el primer tiempo. Francis no estaba contento con lo que venía y realizó pronto un doble cambio. Abandonaron el verde Fabian Burdenski y Manu Baeza y entraron Joao Paulo y Bello.

Y en el 56', primer 'uy' en la grada. Simeone se inventó un punterazo para rematar un balón de Hugo Carrillo y lo mandó al larguero. Era la oportunidad más clara en todo el encuentro y la acción animó a la grada y el partido también entró en una fase más activa. Oca mandó a las manos de Miguel un remate de cabeza (61') y Lolo Garrido probó fortuna desde la frontal y su lanzamiento le salió desviado (65').

De todos modos, el Vélez no se descomponía y mantenía el tipo a base de experiencia. El otro fútbol apareció en Chapín y el balón comenzaba a estar más tiempo detenido que en juego.

El combinado xerecista seguía atascado y sin la suficiente fluidez como para sorprender a la escuadra veleña y el entrenador barbateño le volvió a dar una vuelta más a su once. Retiró al debutante Lolo Garrido para apostar por Rafa Parejo, que volvía tras seis partidos ausente por una lesión en el psoas, y a Erik Aguado para minutos al canterano Pepe Rincón, que se pegó a la banda y mantuvo a Simeone arriba.

Locura final

El crono volaba y el Xerez DFC no podía con un Vélez que no se ponía nervioso y que además era capaz de montar una contra de la nada, aunque no era capaz de culminarlas. Los azulinos llegaron a los seis minutos de descuento apretando a balón parado y llegó el delirio. Tras una falta lateral y dos saques esquina consecutivos, apareció Ricky en la frontal del área para mandar dentro un obús que sorprendió a todos. Le pegó con el alma y la locura se desató en Chapín. 1-0. Minuto 93. El triunfo ya no se escapaba. Y para rematar la faena, Bello hizo el 2-0 un minuto después al aprovechar un gallo de Miguel, que no se entendió con su defensa. El equipo de Francis pasó de estar casi congelado a ser un fuego que abrasó al rival en un abrir y cerrar de ojos.