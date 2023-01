“El triunfo es justo, creímos hasta el final, confiamos en nosotros y llegó el premio”

Francis, técnico del Xerez DFC, por fin pudo respirar tranquilo después de un encuentro en Chapín. Se mostró feliz con el primer triunfo del equipo en casa frente al Vélez, asegura que fue justo pese a llegar en el descuento porque "en la segunda parte les dominamos", no lanza las campanas al vuelo con las tres victorias seguidas, "aún no hemos hecho nada", se siente orgulloso de sus jugadores y del trabajo que están realizando y agradece a la afición el apoyo.

–El primer triunfo se ha hecho esperar...

–Creímos hasta el final, confiamos en nosotros y los partidos duran noventa y tantos minutos. En el segundo tiempo los tuvimos ahí, les dominamos siempre y llegó el premio. Estamos muy contentos. Quedaba muy poco y nos costó muchísimo.

–¿Pensó en algún momento que la victoria no llegaba?

–No. Me ha pasado muchas veces en mi etapa como jugador y como entrenador. Los partidos son muy largos y, como he comentado antes, no acaban hasta que no pita el árbitro. En los últimos minutos pasan muchas cosas y han pasado. Me siento orgulloso del equipo porque ha creído y por el trabajo que ha realizado. Hemos obtenido una justa recompensa.

–En la primera mitad, hubo una acción entre Miguel Guerrero y Simeone fuera del área que el árbitro saldó con tarjeta amarilla, ¿cómo vio la jugada?

–Sinceramente, creo que el balón va hacia fuera y en el Reglamento eso es amarilla. En este caso, sacó amarilla, él es el que manda y creo que acertó. Lo importante es que luego todo salió bien.

–Lolo Garrido fue titular, ¿qué le ha parecido su actuación?

–Le he visto muy bien. Es un jugador que ya lo comenté en su día,viene para aportar muchas y estando bien nos va a dar muchísimo. Confiamos mucho en él y creo que ha hecho muy buen partido. Le falta un poco de ritmo, pero eso se lo va a dar la competición cada fin de semana. Al final, estaba cansado, ha jugado muchos minutos y Chapín es muy grande y estaba pesado. Ha hecho un trabajo importante y tenía más que molestias, fatiga.

–Cuando llegó pidió tiempo para poder trabajar, ¿cómo se siente ahora que están llegando los resultados?

–Todo es cuestión de trabajo, de tener constancia y de creer. Nosotros creímos aún sabiendo que la situación era muy difícil. Poco a poco, está llegando esta recompensa, pero aún no hemos hecho nada. Estamos sacando los resultados en las últimas jornadas, pero hay que estar tranquilos y seguir. Ya toca ir a por el siguiente.

–El equipo ha encadenado tres triunfos seguidos, ha salido del descenso y está a tres del play- off, ¿quién lo iba a decir hace unas semanas?

–Hemos sumado tres puntos muy importantes y estamos muy contentos. Hay que tener los pies en el suelo, se han logrado tres victorias, pero no podemos pensar que no pasa nada... No estamos donde queremos, pero hay que disfrutar este momento porque ganar es muy complicado. A partir de mañana, a preparar el siguiente partido. Esto es muy largo y queda mucho.

–La afición por fin pudo disfrutar con un triunfo del equipo, ¿qué mensaje le lanza?

–Estamos muy contentos también por nuestros seguidores. Es una afición impresionante, sobran todas las palabras de agradecimiento que les pueda decir. Viene demostrando lo grande que es no desde este año, desde que el club nació. La grada lo merecía y lo que le pido es que crea en nosotros y siga en esta línea de apoyo.