La plantilla del Xerez DFC cree que la actuación arbitral le impidió estar en la final

Los integrantes de la plantilla del Xerez DFC ya están de vacaciones, a la espera de tener noticias del club para conocer su situación de cara al futuro. Muy pocos tienen contrato en vigor, Camacho, Bello, Javi Casares, Amin y Goma, y Uribe, Adri Rodríguez, Fran Ávila y Sergio Narváez tenían una cláusula de renovación en caso de ascenso y ahora deben tratar su continuidad con la entidad. El resto ya está libre.

La derrota ante el Ciudad de Lucena la consideran injusta y dura, especialmente por la actuación de un árbitro que les anuló dos goles por fuera de juego a todas luces correctos.

Edu Villegas, director deportivo azulino, ha arropado a los jugadores en estos complicados momentos, ha defendido su trabajo y criticado duramente la actuación de Alcaraz Yánez. Directamente califica su actuación de "robo. No nos ha permitido estar en le final, que era lo que el equipo merecía. Demostramos ser superiores y nos anularon dos goles de vergüenza absoluta y no es excusa, es algo real".

También, advierte: "No nos merecíamos caer eliminados de esta forma. Como xerecista estoy fastidiado pero entré en el vestuario y le comenté a los futbolistas que debían tener la cabeza alta porque en el campo lo dieron todo y demostraron un gran nivel".

Sin tiempo para asimilar la derrota, ya piensa en el futuro. "Desde hace meses, estamos trabajando, teníamos un plan previsto por si había ascenso y otro para seguir en Tercera. Haremos una plantilla competitiva para estar en el 'play-off' otra vez e intentar ascender. La base de la plantilla debe continuar, somos un equipo sólido, pero cambios tendrá que haber, hay jugadores que cumplen contrato que no seguirán y otros que pueden renovar".

En cuanto al banquillo, le hace un guiño a la continuidad de Uribe. "El equipo ha jugado la fase de ascenso y nos han eliminado como nos han eliminado, con un robo. Lo traje, confié en él cuando prácticamente nadie lo hacía y los resultados están ahí. Vamos a esperar unos días pero el entrenador lleva en su mochila el trabajo realizado y tendrá su recompensa, los números le avalan".

Álex Colorado

Álex Colorado fue el autor del primero de los dos goles anulados al equipo y no lo entiende: "En el momento de rematar, no lo puedo ver claro pero noto que me agarran y todo el mundo que lo ha visto repetido dice que ha sido legal, como legal ha sido el de Antonio. Nos vamos con la cara partida y sentimos impotencia, hemos merecido la victoria porque pasamos por encima de ellos. No queremos que nos den pero tampoco que nos quiten. No hay nada que reprochar al equipo, quizás nos faltó ajustar un poquito las marcas en la salida de balón de ellos para no encajar el empate tan pronto pero tampoco nos crearon peligro. Merecimos más".

Es uno de los futbolistas que cumple contrato y le gustaría "seguir, esta es mi casa. Llevo dos temporadas aquí muy a gusto y hemos formado una gran familia pero la última palabra la tiene el club".

Javi Casares

Javi Casares fue uno de los protagonistas de la eliminatoria. Entró en la segunda mitad y falló la ocasión más clara del partido. El delantero jerezano lo sabe y confiesa: "Voy a tardar en olvidar esa jugada, la llevo dentro. Creía que se me echaba encima el lateral y por eso me la cambié, la crucé y se me marchó fuera. Me da mucha rabia porque el equipo ha dado lo cara y, al final, nos ha pasado factura que les sirviera el empate. Hasta el último momento tuvimos opciones y, encima, nos anularon dos goles legales. Ya sólo queda felicitar al rival y felicitar al rival".

"Hicimos lo más complicado, adelantarnos en el marcador. La clave estuvo en encajar el empate tan pronto en una acción en la que fallamos. A partir de ahí, ya apenas se jugó, lo intentamos de todas las maneras pero no pudo ser. Es una lástima por nuestra afición pero no hay que tirar la toalla, la próxima temporada será, subraya decepcionado el atacante jerezano.

Marcelo

Marcelo anotó el tanto azulino, un golazo por la escuadra que al final no sirvió para acceder a la final. "Ha sido un buen gol y me quedaré con él pero cuenta lo que ha pasado durante el encuentro, que al final no pasamos, así que no me quedará como algo extraordinario. Me encuentro bastante fastidiado, te vas con una sensación de impotencia tremenda. El palo es duro, el grupo es una pasada, no he estado en otro mejor y me da mucha pena. Es muy injusto pero los 'play-off' son así, tiene que ascender uno, ellos también han trabajado bien y hay que felicitarles".

Adri Rodríguez

Adri Rodríguez no tiene suerte con las fases de ascenso. Ha disputado cuatro y "no hay manera de conseguirlo, espero que sea la próxima temporada con el Xerez DFC, que lo merecemos. El domingo fue un día muy triste para todos y era un día señalado para el xerecismo, teníamos muchas ganas de darle una alegría a la la afición y no pudo ser. Fue muy injusto porque empatamos y se lo llevaron ellos por ser segundos a pesar de estar igualados a todos. Lo comentamos al principio del partido en el vestuario, todos teníamos claro que había que darlo todo y así fue".

Goma

El joven centrocampista jerezano Goma fue titular y nada más comenzar el partido "me hicieron penalti, de verdad que me tocan, y el árbitro no lo pita. Te quedas con la cara de tonto después de haberlo intentado todo y de darlo todo. La ayuda del colegiado ha caído esta vez del lado del Ciudad de Lucena. Nos han anulado dos goles legales y es duro marcar tres tantos y no pasar. De todos modos, hay que tener cabeza alta y que nadie se desilusione porque vamos a intentarlo el próximo año. Me da pena por nosotros pero también por la afición, que estaba muy ilusionada y lo merecía".