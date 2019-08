El Xerez DFC, tan "espectacular" como la afición

Pedro Astray, centrocampista del Xerez Deportivo FC, debutó con la elástica azulina brillando en la goleada (5-0) ante el Antoniano en La Juventud, 'manita' que coloca al equipo de García Tébar en lo alto de la clasificación ya en la primera jornada. El zurdo vitoriano, formado en la cantera del Atlético de Madrid, acreditó su buen golpeo de balón en la falta del 3-0 que cabeceó Zafra.

Tras el partido, Astray explicaba que "teníamos altas expectativas desde el primer momento de la pretemporada, hemos trabajado de una forma espectacular durante toda la pretemporada y estos son los frutos: debut soñado, de titular después de venir con una lesión que me ha costado al principio pero ya estoy en perfectas condiciones y en cuanto al equipo, espectacular. No solo por el resultado sino por cómo se ha comportado dentro del campo: hemos corrido, hemos jugado bien, hemos creado superioridades en todos los aspectos y esta es la línea a seguir".

Pese a no iniciar la pretemporada con sus compañeros por lesión, el centrocampista azulino ha llegado a punto para el estreno liguero: "Me he sentido muy bien. Es verdad que con trabajo, al final coges a los compañeros aunque no trabajes con ellos desde el principio. Me he encontrado muy bien y a seguir en esta línea".

También destacó Astray el ambiente en La Juventud: "Espectacular. Cuando vine me hablaban que Chapín era espectacular pero creo que donde vayamos y donde juguemos va a ser espectacular con esta afición y con esta gente apoyándonos. Aquí en España no he visto nada parecido, he jugado en Segunda B y en otros sitios y este este ambiente tan cálido no lo he visto en ningún lado".