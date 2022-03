El Xerez DFC pretende mantener las estadísticas contra el Ceuta

Nueva prueba de fuego para el Xerez DFC fuera de casa. Los Pérez Herrera se miden este domingo (17:00) a un potente Ceuta en el Alfonso Murube (17:00) en un compromiso que se va a repetir por cuarta vez en la historia de ambas escuadras en tierras norteafricanas. En los tres partidos anteriores, los azulinos no perdieron ni encajaron goles y tienen en su haber dos victorias y una igualada. En Chapín, la escuadra jerezana tampoco conoce la derrota.

El reto del combinado xerecista es que las estadísticas no se rompan para aprobar su asignatura pendiente, como el propio entrenador asegura, este curso, que no es otra que mejorar los resultados fuera de casa. Sólo ha sido capaz de sumar cinco puntos de los 36 que ha puesto en juego, gracias a un triunfo en la primera vuelta frente al Panadería Pulido y dos empates, uno en Mérida y otro frente al Mensajero.

El triunfo del pasado domingo precisamente ante el Panadería Pulido en Chapín ha servido a los azulinos para recuperar la calma y salir de la zona de 'play-out', pero lo tienen a sólo un punto y los puestos de descenso, a cuatro, por lo que sacar tajada del Murube sería vital de cara a la clasificación y a la autoestima del equipo.

Para este encuentro, el preparador azulino no tiene bajas y se desplazan hasta Ceuta los 20 jugadores del primer plantel, por lo que dos tendrán que seguir el partido desde la grada. Bello ha arrastrado algunas molestias durante la semana tras el golpe que recibió en el encuentro del pasado domingo, pero finalmente se ha recuperado y no debe tener problemas para estar en el once.

Y la alineación que presente Pérez Herrera ante los de Chus Trujillo puede variar poco de la que se impuso a los canarios en Chapín. Curro Rivelott y Jacobo tienen opciones de salir de inicio en lugar de Antonio Jesús y Marc Fraile. De este modo, Mario de Luis estará en la portería y la defensa la compondrán Marcelo, Oca, Ocaña e Iriondo, con Alberto Durán y Curro o Antonio Jesús en la medular, con Bello y Jacobo o Marc Fraile e incluso Manu Baeza en las bandas y como referentes, Máyor y David Grande.

El rival, consolidado arriba

Mientras, el Ceuta espera a los azulinos también casi con todo su plantel disponible. Chus Trujillo no podrá contar con Aisar, que continúa lesionado, aunque sí recupera a Isma Lohoba, que prácticamente se ha perdido toda la temporada. De cara al once, se esperan pocas novedades y en ataque pueden aparecen contra los azulinos Ismael César y Pito Camacho.

Los caballas, que son terceros en la tabla con 39 puntos, encaran la cita con la necesidad de romper la racha de dos empates consecutivos para no perder la estela de los mejores clasificados del grupo. Fue muy superior al Montijo en casa y, con tres balones en los postes, la falta de puntería le condenó y al final no hubo goles. La semana pasada tuvo contra las cuerdas al Vélez, con 0-2, pero los locales no le perdieron la cara al partido y empataron con un tanto de penalti en el minuto 95 incluido.

El entrenador del Ceuta "respeta al máximo" al Xerez DFC, pero confía en sus jugadores para lograr el triunfo: "Sólo ha sumado 5 puntos fuera, pero al final no importa como venga el rival, sino cómo estemos nosotros. Si estamos a nuestro nivel los puntos se van a quedar aquí. Tenemos que recibir con el máximo respeto a una grandísima entidad. Más allá de como esté en la clasificación, tiene recursos y jugadores de nivel para ganar por sí mismos los partidos. Nos presionarán mucho de inicio y meterán a muchos hombres en nuestro campo, sobre todo en los primeros minutos".

Con un grupo de seguidores azulinos desplazados, muchas de sus miradas estarán en el palco del Murube. Edu Villegas, ahora director deportivo del Ceuta, seguirá atento un partido especial para él.