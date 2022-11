El Xerez DFC da su primera baja, Razvan

El Xerez DFC ha dado su primera baja de la temporada. Ha llegado a un acuerdo con el defensa rumano Razvan para separar sus caminos. El lateral zurdo llegó al club el pasado verano procedente del Montijo con muchas expectativas, pero no ha terminado de adaptarse y no las ha cumplido, ni con Pérez Herrera ni con Francis y eso que los dos técnicos le dieron confianza de inicio.

Razvan ha disptuado nueve partidos, sólo cuatro de ellos como titular. Los dos priermos con el preparador jerezano en las dos primeras jornadas de liga, contra el Mancha Real y el UCAM Murcia, y los dos últimos con Francis, contra el Polideportivo El Ejido el día de su debut y contra el Recreativo Granada y sólo jugó medio tiempo.

La secretaría técnica ofreció hace dos semanas una rueda de prensa en la que advirtió que podría haber cambios en la plantilla si la situación no mejoraba, le dio un serio toque de atención y los movimientos han comenzado, aunque el club se encuentra en pleno proceso electoral.

El club ha emitido un comunicado en el que explica: "El Xerez Deportivo FC ha llegado a un acuerdo con el defensa rumano Razvan Iulian Ochirosii para rescindir el contrato que unía a ambas partes.

Razvan se convirtió en uno de los primeros refuerzos del equipo para la temporada 2022/23 llegando a disputar 9 partidos sumando un total de 320 minutos.

El Xerez Deportivo agradece a Razvan el esfuerzo, dedicación y profesionalidad que ha mostrado durante el tiempo que ha defendido la elástica azulina, así como las facilidades y predisposición mostradas para alcanzar este acuerdo. Desde estas líneas le deseamos la mayor suerte en su futuro profesional".