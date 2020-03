El Xerez DFC recupera a Antonio Sánchez para Lebrija

Las aguas bajan más calmadas en el Xerez Deportivo FC después del triunfo del equipo de Josu Uribe en el derbi contra el Xerez CD, que palió la derrota de la semana anterior en Utrera y que permite a los xerecistas seguir instalados en zona de ‘play-off’ de ascenso, ahora en la tercera plaza igualado con el Ciudad de Lucena pero con peor gol averaje general (el particular no se puede aplicar aún al estar pendiente el partido de la segunda vuelta).

Los tres puntos, como bien reflejó el técnico tras el partido de Chapín, acercan “un poco más” al objetivo, sobre todo teniendo en cuenta que la distancia con la quinta plaza es ya de más de un partido (4 puntos).

En efecto, el Xerez DFC ha aprovechado el triunfo en la 29ª jornada para recortar tres puntos al primer clasificado, un Betis Deportivo que cayó en la Ciudad Deportiva del Sevilla frente al segundo filial nervionense. Los de Uribe están ahora mismo a la misma distancia del liderato que del quinto y en inmejorable posición para llegar al duelo de finales de mes contra los béticos con opciones de asaltar la primera plaza. Antes, el XDFC deberá solventar la difícil salida a Lebrija y recibir en Chapín a un Córdoba B que sigue colista y además lleva tres derrotas consecutivas que han cortado su progresión.

La segunda buena noticia para los azulinos es que Josu Uribe va a poder contar con Antonio Sánchez y con Mika para la visita del próximo domningo a la Balompédica Lebrijana. Así lo confirmó el técnico tras el partido contra el Xerez CD, aunque tocando madera, habida cuenta de los antecedentes en forma de lesiones que está sufriendo el equipo esta temporada. “Si todo va normal -señalaba el técnico-, a Antonio lo vamos a poder convocar y utilizar algo, no de titular, y es una noticia muy importante para nosotros, y Mika lo mismo. Cuando recuperemos a los dos vamos a tener mucha más energía. Hemos sacado estos partidos adelante sin Antonio, hemos sumado muchos puntos y estamos en una situación fantástica”, resumía el técnico.

Uribe también reconoció que Javi Casares, que estuvo muy gris en el derbi, tuvo molestias durante toda la semana y que Amin se retiró del entrenamiento del sábado. “Ha estado tocado toda la semana, pero arriba estábamos muy limitados porque Amin también tiene problemas. Javi ha estado toda la semana con problemas, pero no había otra alternativa porque Amin se retiró el sábado del entrenamiento. No ha estado a su nivel y en el descanso ya me dijo que tenía de nuevo molestias”. Uribe añadió que su idea era meter al canario algo antes, pero la expulsión de Edet lo condicionó: “Ha estado muy bien, pero no tenía más de 30 o 35 minutos por los problemas de pubalgia que arrastra. La idea era meterlo, porque los saca de quicio y los vuelve locos, como a mí, que me vuelve loco también, tiene esa capacidad. Con uno menos necesitábamos más músculo y eso nos lo da Amin, que aprieta y va a los espacios”.