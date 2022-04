El Xerez DFC, sin confianzas ante un Coria en horas bajas

El Xerez DFC afronta este domingo ante el Coria (18:00) en Chapín un partido importante para seguir escalando posiciones y abriendo brecha respecto a la parte baja de la tabla. Los azulinos reciben a un rival que le aventaja en tres puntos, pero que atraviesa su peor momento de la temporada, mientras que los de Pérez Herrera están en una situación dulce, con cinco jornadas sin perder y tres con la portería de Mario de Luis a cero.

El Xerez DFC tiene la tarea bien encaminada, pero aún no se puede confiar, ya que del 'play-out' le separan cuatro puntos, mientras que la ventaja con los puestos de descenso es de cinco. Chapín debe ser un fortín y el triunfo es vital para no sufrir a falta de siete jornadas.

Con las bajas de Marcelo y Antonio Jesús, lesionados, y Alberto Durán, sancionado, la novedad más destacada de la lista de convocados azulina es la presencia del central juvenil Galafate, que ya ha debutado con el primer equipo. Poley y Bello, que durante la semana también habían arrastrado problemas, están listos para jugar.

El preparador jerezano suele realizar cambios en el once cada semana y, en esta oportunidad, los tendrá que hacer de forma obligada. En el centro de la zaga, sin el sancionado Alberto Durán pueden entrar tanto Manu Castillo como Ocaña, que abandonaría el lateral y dejaría el puesto vacante para la vuelta de Iriondo, mientras que en el lateral derecho Marc Fraile tiene todos los números para ocupar el puesto del lesionado Marcelo.

En la medular, sin Antonio Jesús, al igual que la pasada semana en El Rosa, Curro Rivelott y Poley serán los encargados de la sala de máquinas, con Bello por delante, Jacobo y Baeza en las bandas y David Grande en punta.

El club espera una buena entrada en Chapín, ya que los socios han respondido a la promoción que lanzó con dos localidades por cinco euros para cada abonado. Han retirado unas 500 dobles.

Rai elogia al XDFC

Rai Rosas, entrenador del Coria, se muestra optimista de cara a la cita ante los azulinos de esta tarde en Chapín, pero sabe que a su equipo le toca enfrentarse "a un rival que se encuentra en un gran momento de forma, lleva cinco encuentros sin perder, acumula tres porterías a cero y, en principio, su plantilla estaba configurada para ocupar posiciones más altas en la tabla, cuenta con jugadores de gran calidad y son muy intensos, pero le ha costado cogerle el pulso a la competición".

Bajo su punto de vista, "será un encuentro duro y complicado, pero hay que competirlo, como todos. Llevamos muchas jornadas sin sumar de tres y viajamos con la ilusión de revertir esta dura situación".

Jugar en Chapín no es fácil, pero lo considera "un aliciente. Se trata de un estadio grande y, además, habrá un buen ambiente porque la afición de ellos siempre arropa a su equipo. Insisto, será complicado, tendremos que estar concentrados y hacer las cosas muy bien si queremos sacar algo positivo de allí, que para nosotros sería muy importante".

Su equipo acumula cuatro derrotas seguidas pero considera que el fútbol no está siendo justos con ellos. "Por juego no merecíamos tanto castigo. Ante el Vélez, sin ir más lejos, acabamos muy fastidiados por fuimos superiores al rival y no lo digo yo, lo dijo todo el mundo".

Además, resalta que "hemos mejorado a nivel defensivo y ofensivo, pero nos falta concretar las ocasiones. Lo que tenemos claro es que no vamos a renunciar a nuestra filosofía para superar esta situación, seguiremos siendo atrevidos y alegres".