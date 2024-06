El Xerez DFC vuelve al trabajo en el Pepe Ravelo

El Xerez DFC ha regresado este miércoles al trabajo tras su jornada de descanso del martes, pero no ha podido llevarlo a cabo en Chapín porque se están celebrando unas jornadas de atletismo escolar y se ha ejercitado en el Pepe Ravelo para seguir con su puesta a punto de cara a la importante cita frente al Ceuta B en el Municipal de este sábado (19:00). Los azulinos reciben al filial caballa en el partido de vuelta de la semifinal del play-off de ascenso a Segunda RFEF y, tras el empate en el Martínez Pirri, y les basta otra igualada para continuar en la pelea por su mejor clasificación en la liga regular.

Los xerecistas, con la moral reforzada, están recibiendo muchas muestras de apoyo tanto por parte de su afición como de exjugadores azulinos y extécnico, de cara al choque y han completado una sesión de entrenamiento marcada por el buen ambiente e intensa, en la que los futbolistas que se encuentran más cargados y arrastran algunas molestias han trabajado a menor ritmo.

Oca terminó con sobrecarga en los gemelos en Ceuta y no debe tener problemas para aparecer en el once titular en el centro de la defensa, aunque los fisios le están cuidando al máximo. Alberto Durán no pudo finalizar el choque en el Martínez Pirri por un fuerte golpe que recibió, pero tampoco debe tener problemas para jugar junto a Rafa Parejo y Carri, que ya dejó atrás su lumbalgia y disputó noventa minutos el pasado sábado.