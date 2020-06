El Xerez DFC ultima detalles para la vuelta a los entrenamientos

La plantilla del Xerez Deportivo FC sigue realizándose las pruebas del COVID-19 en la Clínica Beiman, requisito previo a la vuelta a los entrenamientos prevista para el jueves por la tarde en el Anexo Pepe Ravelo. Esta mañana han pasado por las instalaciones de la Beiman de Guadalcacín los futbolistas Amin, Edet, Alain, Zafra, Joaqui, Antonio Sánchez y Javi Valenzuela y los técnicos Josu Uribe, José Luis González, Dani Aguilar y Dani Herrera.

De cara a la vuelta a los entrenamientos, Xerez DFC y Ayuntamiento tienen previsto reunirse mañana para detallar la planificación de los entrenos en lo que a instalaciones municipales se refiere teniendo en cuenta el protocolo de Sanidad establecido en la desescalada, tanto en la Fase 2 actual como en la Fase 3 en la que la provincia entrará el próximo lunes.

El club azulino tiene previsto comenzar a entrenar el jueves por la tarde en el Anexo Pepe Ravelo pero su intención es ejercitarse cuanto sea posible en el estadio Chapín, que no utiliza desde principios de marzo. En la reunión con los responsables municipales de Deportes, el Xerez DFC solicitará entrenar en el estadio todos los días que sea posible sin perjudicar el estado del césped, que presenta un aspecto inmejorable.

Cabe recordar que en el convenio entre Ayuntamiento y Xerez DFC se contempla la utilización de Chapín una día a la semana (jueves), pero dado que no habrá partidos de competición en el estadio, el club pedirá entrenar más días en el campo municipal.

Para cumplir con el protocolo de la desescalada, la plantilla del Xerez DFC se dividirá en dos grupos de 10 futbolistas en la vuelta a los entrenamientos: el primero se ejercitará a las 19:30 horas y el segundo lo hará a las 20:30, tanto el jueves como el viernes. El club recuerda que no está permitida la entrada a los aficionados al campo Pepe Ravelo, pudiendo acceder tan solo el personal autorizado del Xerez DFC.

Junta directiva

Por otra parte, la junta directiva del Xerez Deportivo FC ya está avanzando gestiones de cara a la próxima temporada y entre los ocho puntos tratados en su última reunión estuvo la información relativa a la cantera de cara a la próxima temporada. En todos los clubes con escalafones inferiores existe inquietud y preocupación por cómo se va a articular el fútbol base de la próxima campaña si persisten las medidas restrictivas de Sanidad y en el Xerez DFCya han comenzado a interesarse por este tema.

Además, en la reunión, después de aprobarse el acta anterior, se analizaron las pautas y protocolos federativos que se están llevando a cabo relacionados con el coronavirus: realización de test a la primera plantilla así como la planificación de la vuelta a los entrenamientos.

También se puso en común la información relativa a los acuerdos económicos individuales con los jugadores y ya en su día, Rafael Coca, presidente del club, lanzó un mensaje de unión: "Desde el club valoramos muy positivamente el acuerdo con toda la plantilla de jugadores, era una prioridad absoluta que nos habíamos fijado y hemos conseguido solventar este desencuentro en relativamente poco tiempo. No ha sido tarea fácil pero gracias a la colaboración y al esfuerzo de ambas partes hemos conseguido alcanzar el acuerdo con la totalidad de la plantilla. Ahora más que nunca toca centrarnos en conseguir nuestro objetivo de ganar el play off y lograr el ascenso a Segunda B. Tengo que agradecer efusivamente a los jugadores su colaboración para poder haber llegado al acuerdo en todas las negociaciones que hemos establecido".

"Quiero destacar -añadía el presidente- que aquí solo existe un acuerdo entre club y jugadores, que aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Esta situación que hemos vivido debe servir para reforzarnos, salir reforzados y todos juntos conseguir la meta que nos hemos fijado, la meta de conseguir el ascenso todos juntos: jugadores, cuerpo técnico, socios, aficionados, colaboradores, debemos luchar por un mismo fin, y el fin no es otro que conseguir la meta de la Segunda B. Sería un hito histórico para nuestro club que con siete años de vida podamos conseguir una plaza en Segunda División B. Vamos adelante y como siempre digo, me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. ¡Forza Xerez!".

En la reunión telemática, la directiva puso en común información del campus y su organización, del departamento de comunicación, de la reapertura de la Sede Social y gestiones, además de gestiones realizadas tras la resolución del recurso presentado ante la Federación Española de Fútbol (RFEF).