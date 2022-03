El Xerez DFC afronta un duro examen ante el Montijo con la necesidad de ganar

El Xerez DFC, tras su empate de la pasada jornada ante el Vélez, vuelve a jugar en Chapín este sábado, a partir de las ocho, con la necesidad de sumar de tres para alejarse cuanto antes de la zona peligrosa de una clasificación cada vez más apretada. Enfrente, un rival totalmente diferente al malagueño, pero también complicado. Se verá las caras con el Montijo, cuarto clasificado y que se encontraba en una buena dinámica hasta que el pasado domingo el San Roque le sorprendió en el Emilio Macarro y se llevó los tres puntos con un gol desde el punto de penalti de Chuma.

Los de Pérez Herrera tienen 30 puntos y están en 'play-out', con el descenso todavía a cuatro. Necesitan una victoria a toda costa tras dos empates seguidos para tomar aire y una jornada antes de visitar al Cádiz B en El Rosal.

Los números dicen que Chapín es su mejor aliado y deben hacer buenas las estadísticas. Además, el Municipal registrará un buen ambiente gracias a la iniciativa de la directiva de regalar dos entradas a cada socio -han retirado más de dos mil- y también han sido invitados al choque alumnos de algunos centros escolares.

Por primera vez en muchas jornadas, Pérez Herrera cuenta con todos sus jugadores disponibles tras recuperar a Marcelo Villaça, que se perdió la cita del pasado fin de semana por acumulación de amonestaciones. Los ha citado a todos y también al extremo del filial Ricky. Antes del partido, el técnico jerezano tendrá que realizar varios descartes.

Alternativas en el once

En cuanto al once, el preparador azulino siempre suele realizar cambios y esta semana no será una excepción. De entrada, Marcelo tiene garantizado su puesto en el lateral derecho, con lo que Marc Fraile, que ocupó esa posición el pasado domingo, o adelanta su demarcación o se queda de inicio en el banquillo. Lo normal es que el ex del Recreativo de Huelva salga como interior y Javilillo o Jacobo sean suplentes.

Por lo demás, Mario de Luis repetirá en la portería y la defensa sólo debe registrar la novedad de Marcelo, por lo que Oca, Ocaña e Iriondo saldrán de inicio. Alberto Durán era fijo o en el centro de la defensa o en la medular, pero perdió su puesto por lesión y por sus problemas de salud y le está costando recuperarlo. En cualquier momento, puede volver.

En la medular, Curro Rivelott y Antonio Jesús también se perfilan como titulares, lo mismo que el capitán Antonio Bello. En punta, David Grande parte con ventaja, pero tampoco es descabellado pensar que Pérez Herrera vuelva a apostar por dos delanteros para ganar presencia arriba y concentrar esas acciones que el equipo genera pero no culmina. En ese caso, Bello actuarían pegado a banda y saldrían Grande y Máyor como referentes.

Un sólido rival

Los de Juan Marrero están cuajando una gran temporada, aunque fuera de casa no son tan potentes como en casa y han conseguido catorce puntos en doce partidos sobre los 41 que llevan. Aún así, han mejorado bastante en el último tramo de competición y acumulan cuatro salidas consecutivas puntuando, en las que han logrado dos victorias, ante Las Palmas Atlético y Vélez, ambas por 0-3, y dos empates, Panadería Pulido y Ceuta, los dos a cero, y han dejado la portería a cero en las cuatro citas. Además, no caen fuera desde el pasado 9 de enero, cuando tropezaron de forma inesperada ante el Tamaraceite.

El cuadro extremeño llega a Chapín con varias bajas. El atacante brasileño Joel Salvi se pierde el compromiso por sanción, Matute lleva varias semanas en el dique seco por culpa de una rotura muscular y aún no está al cien por cien y Keita arrastra igualmente molestias musculares. Por contra, sí está en la lista de convocados Javi Chino, que es duda.

Los jugadores que han viajado hasta Jerez son Molina, Gabi, Julio Rodao, José Ángel, Dani Segovia, Manchón, Tienza, Calin, Barragán, Razvan, Hoyos, Javi Chino, Chechu, Tarek, Seung, Izan y Maluenda.

El técnico es probable que retoque el once y hasta podría realizar alguna variante en ataque. Durante la semana, ha probado con dos puntas, Dani Segovia, autor del primer gol que los extremeños le hicieron a los azulinos en la primera vuelta cuando se impusieron por 2-0, y Santi Hoyos.