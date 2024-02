David Sánchez cree que "el pronóstico es que vamos a sufrir toda la temporada" para alcanzar el objetivo

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, no se fía de la mala dinámica del Ayamonte, el peor local del Grupo X de Tercera RFEF, y advierte de que el partido que le espera a su equipo en tierras onubenses será "complicado" porque se trata de un rival que necesita los tres puntos para seguir en la pelea "por la permanencia". El míster sevillano espera que su equipo enlace una segunda victoria consecutiva que consolide al XDFC en zona de play-off y además ha explicado el fichaje de Williams, futbolista que ha llegado a través de un contacto murciano "a coste cero" para el club.

Play-off

Los xerecistas defienden la quinta plaza a la que accedieron la pasada semana tras vencer, no sin apuros, al Coria y se miden a un Ayamonte en horas bajas: "Tenemos ganas de domingo, sabiendo de la igualdad de la categoría, ellos vienen de una racha bastante mala, pero sabemos de la dificultad del campo y del partido y seguramente ellos saben que puntuando siguen en la pelea por la permanencia. Nosotros cuando hemos tenido ocasiones puntuales para engancharnos al play-off la realidad es que no hemos dado ese paso y el domingo tenemos gracias a la victoria contra el Coria la posibilidad de agarrarnos a la zona alta, que es nuestro objetivo.

Los azulinos, como hace quince días antes de enfrentarse a La Palma, donde se rompió la racha de 11 partidos sin perder, defienden zona de play-off. Entonces, la derrota descabalgó a los xerecistas de esa posición y dos semanas después se afronta un partido en similares condiciones: "Siempre afrontamos los partidos como una final desde que llegamos aquí. Es verdad que estuvimos 11 partidos sin perder, pero esa regularidad de victorias no la hemos tenido y eso provoca que cada partido sea una final. Perdemos, nos salimos; ganamos y nos metemos... Tenemos que conseguir una regularidad para llegar lo más cómodos posibles a final de temporada, pero el pronóstico va a ser sufrir toda la temporada.

Ayamonte, el peor local

Los onubenses son el peor equipo de la categoría como locales. A David Sánchez le dice "poco" el dato y advierte: "Si no sabemos de la dificultad y la igualdad que hay en la categoría, nos equivocamos. Nos pasó el otro día con el Coria, del 3-0 se pasa al 3-2 en dos ocasiones, te llegan dos veces y te meten las dos y a partir de ahí entran los nervios y ese miedo a empatar. El equipo dio un paso adelante, metió el cuarto y terminamos más tranquilos. Pero hay mucha igualdad en la categoría, es importante saberlo e intento transmitírselo a los jugadores. Nos vamos a encontrar un campo difícil, de césped artificial, un rival que está tocado y que quiere ganar algún partido en su pelea por la permanencia.

Enlazar dos victorias

Al técnico le preocupa más su equipo que el estado del campo o el rival: "Desgraciadamente no hemos sido un equipo fiable fuera de casa, esa es la realidad y otra cosa sería mentirnos. Ser fiables significa mantener más la portería a cero, ganar partidos consecutivos y el domingo tenemos la oportunidad. ¿Fuera de casa hemos merecido más? Sí. Pero cuando no consigues ese objetivo de enlazar victorias le damos vueltas como cuerpo técnico y en eso estamos. Nos hace falta dos victorias seguidas porque es necesario para los jugadores, para la motivación y la confianza. La derrota en La Palma hizo daño, tengo en la cabeza la cara de varios jugadores en concreto porque se hizo un esfuerzo que no ves recompensado, pero necesitamos un poquito más porque con lo que estamos haciendo no nos vale, somos un equipo sufridor y así va a ser hasta final de temporada.

Fiabilidad defensiva

Tras acabar la primera vuelta como el equipo menos goleado de la categoría, los azulinos han perdido fiabilidad defensiva, algo que sí preocupa al técnico: "Me preocupa, claro. Tuvimos una racha con portería a cero, éramos los menos goleados hace poco. Me preocupa porque es importante en todas las categorías y más en Tercera. El Coria llega una vez y gol, la segunda y te la mete, son goles evitables. Es importante mantener la portería a cero, pero más importante es ganar y conseguir los tres puntos para esa confianza que necesitamos, nos daría más tranquilidad".

Williams

Por último, David Sánchez explicó el fichaje de Williams: "Lo quería explicar para que no haya dudas. Es un contacto mío del Murcia, de una persona que se dedica a traer jugadores jóvenes de África a Europa. Me llamó casi el último día de mercado con la posibilidad de incorporarlo y le dije que era tarde porque con verlo en dos vídeos no me siento capacitado para decir si nos podía ayudar, no podía arriesgar. El representante me propuso luego que entrenase con nosotros y que jugase en el filial y me preció perfecto. Viene a coste cero, todo lo costea su agente de confianza. El filial en ese momento no estaba en buena dinámica y además lo podemos ver en persona. Me ha sorprendido, pensé que el nivel iba a ser menor, está entrenando bien y el otro día (contra la Andaluza) estuvo bien para el poco tiempo que lleva. Es un jugador a coste cero en todos sus gastos y la próxima directiva tendrá la posibilidad de decidir en verano si quedárselo o no".