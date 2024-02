El Xerez DFC, sin tregua para medirse al peor local del grupo

El Xerez DFC volvió a entrar en zona de play-off el pasado domingo tras lograr un trabajado triunfo ante el Coria por 4-2 en un partido extraño y loco. Los azulinos son otra vez quintos con 35 puntos y ya preparan de forma intensa su cita del domingo (12:00) ante el Ayamonte en tierras onubenses, un rival de la zona baja de la tabla al que deben superar para conservar su posición de privilegio.

La escuadra de Alejandro Ceballos es penúltima con sólo 17 puntos y sus registros son muy negativos. De entrada, el plantel de David Sánchez debe aprovechar que es el peor conjunto como local. En el Ciudad de Ayamonte, han disputado diez compromisos y sólo ha sumado nueve puntos, aunque llama la atención que escuadras que ahora están en lo alto de la tabla no sumaran en su momento de tres allí.

El conjunto fronterizo ha ganado sólo dos partidos, al Pozoblanco al inicio de la competición (3-1, jornada 3ª) cuando los cordobeses estaban lejos de su gran estado de forma actual y al Atlético Espeleño (1-0, jornada 12ª). Mientras, ha empatado 3, contra el Conil en la primera jornada (1-1), Bollullos (0-0, 5ª jornada) y Ciudad de Lucena (0-0, 10ª jornada). Los otros cinco enfrentamientos los ha perdido frente a La Palma, Xerez CD, Cabecense, Utrera y Salerm Puente Genil. Ha anotado nueve goles y encajado trece.

Además, a los azulinos los van a recibir mermados, ya que Competición ha confirmado la sanción de los tres jugadores que fueron expulsados el pasado domingo en el derbi contra el Bollullos (0-0) por diferentes motivos: Tole, Caicedo (2) y Ale Soler.

Entrenamiento diferente

Mientras, David Sánchez quiere tener a todos sus futbolistas centrados en una semana importante, no ha dado ningún día libre a la plantilla ni siquiera después del amistoso del martes ante Andalucía en Chapín que acabó con derrota (0-1), pero en ese compromiso tomaron parte muchos canteranos y destacó Williams, el delantero nigeriano que la entidad ha firmado para el filial, ya que no puede jugar con la primera plantilla ya con el plazo de fichajes cerrado. A los titulares habituales los reservó y Teté tampoco jugó con la autonómica al final por unas molestias musculares.

Los xerecistas saben que ni pueden ni deben fallar en Ayamonte para no bajarse de la zona noble y menos si se tiene en cuenta que su siguiente cita como local será ante el potente Ciudad de Lucena, segundo clasificado, que pelea con el Xerez CD por el ascenso directo y que ha logrado fuera de su campo 25 puntos.

El técnico, satisfecho

El técnico azulino valoró de forma positiva el partido ante el combinado autonómico pese a la derrota y aclaró que "jugar entre semana a estas alturas del campeonato, cuando ya encaramos el último tramo, mucha veces los entrenadores no lo vemos con buen ojo, pero estoy muy contento. Los futbolistas que salieron de inicio fueron los que jugaron menos de salida el domingo ante el Coria y los canteranos tanto del filial como del juvenil ofrecieron un buen rendimiento. Fue un partido muy bueno, con mucha intensidad. Lo que queríamos de este partido, lo conseguimos".

Marcelo, un ejemplo

De este modo, sus conclusiones fueron positivas y le sirven para pensar ya en el domingo. "Hay futbolistas que estuvieron muy bien y ahí está el caso de Marcelo, que es un ejemplo y lo he dicho en el vestuario. La actitud que tiene siempre es fenomenal. Nos viene muy bien porque él siempre mete intensidad y hace mejor a los compañeros. Lo he puesto de ejemplo". Además, subraya: "En este tipo de partidos no es fácil salir con la actitud que salieron los titulares y, vuelvo a insisto, estoy contento, el amistoso nos sirvió de mucho".

Un diez a los canteranos

El entrenador azulino también valoró la aportación de los canteranos en una cita en la que "trabajamos, corrimos, jugamos y tuvimos ocasiones. El rendimiento de los canteranos fue bueno, no es lo mismo verlos en un entrenamiento que en un partido. Confeccionamos la lista junto a Juan Carlos Ramírez, técnico del juvenil, por puestos y si en algún momento hay que tirar de alguno, ya hemos demostrado este año que no tenemos miedo, estamos muy satisfechos ante esta oportunidad que han tenido para seguir creciendo y para que sientan al primer equipo lo más cerca posible".

El partido ante el combinado andaluz le ha alterado el plan de trabajo de la semana, pero no lo da por bueno. "Cambia cosas, por eso muchas veces no queremos amistosos, pero estamos contentos, ha sido diferente. El rendimiento de los chicos ha sido bueno y han competido".