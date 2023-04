Erik Aguado, atacante del Xerez DFC: "Ganar en el Colombino sería dar un golpe en la mesa"

Erik Aguado se perdió cuatro jornadas por una inoportuna lesión muscular en el cuádriceps que sufrió en el partido contra el Atlético Sanluqueño, reapareció en la victoria contra el Cartagena B y ante el Mar Menor anotó el segundo de los goles del Xerez DFC, que sentenciaba el choque y permitía a los azulinos colocarse a cuatro puntos de la permanencia y a tres del play-out con cinco jornadas aún por delante.

El de Monterrey se ha convertido en una pieza importante para Romerito, con el que ha sido titular en las dos últimas jornadas. El atacante paga la confianza con buenas actuaciones y confía en mejorar sus guarismos en las cinco jornadas que quedan "para ayudar al equipo" y poder conseguir una salvación "que ahora tenemos más cerca, estamos moralmente muy bien" tras recortar cuatro puntos en los dos últimos encuentros.

Al Xerez DFC le salen las cuentas: ganando cuatro partidos de los cinco que quedan mantiene la categoría y Aguado apuesta por una tercera victoria consecutiva en el Nuevo Colombino. "A Huelva vamos a por otros tres puntos más para seguir en la pelea. Estábamos un poco cabizbajos hace unas semanas, pero todo ha cambiado tras estas dos victorias. El punto de inflexión creo que fue el partido contra el Granada, ahí ya merecimos ganar y aunque se perdió, vimos que sí podíamos; vamos a luchar hasta el final".

De tal modo que ahora el vaso se ve medio lleno, aunque advierte de que "sigue siendo complicado porque dependemos también de otros resultados, pero tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, sacar todos los puntos que podamos y Dios quiera que nos salvemos. Firmábamos el play-out antes del partido contra el Cartagena B, pero ahora nos vemos con opciones", apunta.

Partido grande

El del Nuevo Colombino será "un partido muy bonito y difícil, jugamos fuera de casa, pero vamos con muchas ganas y ánimos y creo que podemos sacar algo positivo de allí. Ellos se están jugando el segundo puesto y no creo que salgan con un punto menos (de intensidad), ninguno va a dejarse algo en el campo". Eso sí, "moralmente estamos muy bien, afrontamos el partido con buena cara y vamos a tratar de sumar algo positivo, es un campo para reivindicarse, ganar allí sería dar un golpe en la mesa para acercarnos a la salvación".

Muy pocos equipos se han salvado estando a 8 puntos o más de la permanencia a falta de 7 jornadas y el Xerez DFC quiere unirse a esa lista cortísima: "Va a ser un buen reto, casi un milagro, porque hace tres semanas estábamos tirados y diciendo que ya no podíamos hacer nada, pero el fútbol da muchas vueltas, un día arriba otro abajo y ahora estamos con la flechita y ojalá esta dinámica buena no acabe hasta final de temporada".

En lo personal, está "contento" por su aportación y estar contando para Romerito después de una inoportuna lesión, ayudando además con algún que otro gol. "Poco a poco voy entrando en dinámica, me noto todavía que me cuesta un poco físicamente, pero hay que darlo todo en estos partidos que quedan. Gracias a Dios se dio el gol que tanto necesitaba, porque moralmente ayuda en lo futbolístico. Contento por ayudar al equipo y sumar los tres puntos, pero soy consciente de que puedo dar mucho más y espero que las cosas me salgan bien en estos cinco partidos y también al equipo".