El Xerez DFC, a por el póker de triunfos para cerrar la primera vuelta

El Xerez DFC se enfrenta este sábado en el Miguel Fijones de Alhaurín el Grande al Juventud Torremolinos a partir de las cuatro y media de la tarde, último partido de la primera vuelta para los de Francis Pérez, que buscan mantener la excelente racha de resultados de las últimas semanas. Los azulinos tratarán de sumar la cuarta victoria consecutiva para cerrar el primer tramo liguero en la parte alta de la clasificación.

El choque se presenta atractivo para los xerecistas. La afición tuvo que esperar hasta el último partido de la primera vuelta para ver ganar a su equipo en casa, pero a domicilio los de Francis están mostrando su mejor cara hasta el punto de que el XDFC es el segundo mejor visitante de la categoría y sólo el líder Antequera ha sumado más que el cuadro xerecista.

De modo que la visita al colista se presenta como una oportunidad inmejorable para seguir aumentando los guarismos como visitante. Además, el Juventud Torremolinos juega como ‘visitante’ al disputarse el partido en un campo que no es el suyo, por lo que en ese aspecto las fuerzas también se igualan.

Nunca he sido de llamamientos, pero el sábado tenemos el partido más importante de la temporada por muchos factores.Afición! Jugamos en campo neutral, y vosotros debéis ser diferenciales como de costumbre.Todos unidos para un partido muy exigente y complicado 💙 @XerezDFC pic.twitter.com/wmjyXoc97w — Marc Domínguez (@fut_mdominguez) January 12, 2023

No obstante, los azulinos harían bien en no confiarse. El equipo malagueño, que sólo ha ganado dos partidos esta temporada, hizo gala del lema 'no hay enemigo pequeño' en su último partido como local, que sacó adelante y además goleando y no precisamente a un cualquiera de la categoría, sino al Recreativo de Huelva. Así que quien avisa no es traidor.

La principal novedad en la lista de convocados es la vuelta de Marcelo Villaça casi diez meses después de la lesión de rodilla que sufrió en El Rosal contra el Cádiz B. También entran en su primera citación los nuevos refuerzos, tanto Cheikh como David Agudo, y por el contrario se caen Antonio Bello, sancionado con un partido, y los lesionados Manolo Baeza y Alberto Durán.

En cuanto al once inicial, Francis podría introducir variantes en el centro del campo al tener ya disponible tanto a Rafa Parejo como a Joao, aunque Fabian Burdenski lo ha hecho bien en los tres partidos que ha actuado de titular. También podría regresar al once inicial Sergio Martínez, que desplazaría a Rasines al lateral derecho. Arriba, Simeone seguirá siendo la referencia atacante.