El Xerez DFC buscará en Alhaurín igualar su récord de triunfos en la categoría

El Xerez DFC, con tres triunfos consecutivos, se encuentra en su mejor momento de la temporada a falta de un partido para el final de la primera vuelta. Los azulinos se han colocado gracias a sus 21 puntos por primera vez este curso en la zona cómoda de la tabla, a la misma distancia del play-off que de la zona peligrosa, pero su inercia es positiva.

Este sábado (16:30) se miden al colista Juventud Torremolinos en el Municipal Miguel Fijones de Alhaurín y tienen el reto de conseguir su cuarta victoria seguida e igualar su récord en la categoría. La pasada temporada, en una buena recta final, encadenó un póker de encuentros ganados que le valió para soñar hasta última hora con el play-off de ascenso a Primera RFEF.

Los de Pérez Herrera, entre las jornadas 29ª y 32ª atravesaron una buena dinámica. Lograron esos cuatro triunfos, pero antes sumaron otras seis citas más sin perder, con cuatro empates y dos victorias, prolongando a diez los enfrentamientos sin caer.

Don Benito, 1-Xerez DFC, 2

En el Vicente Sanz el 10 de abril de 2022, el Xerez DFC inició su racha triunfal con una victoria por 1-2. Era la segunda del curso lejos de Chapín tras la lograda en Canarias frente al Tamaraceite el 9 de octubre de 2021. Venció con goles de David Grande de penalti (6') y Javilillo. El capitán azulino Bello fue trasladado al Hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y no pudo regresar con la expedición.

Xerez DFC, 1-Tamaraceite, 0

Tras ese paso al frente el tierras extremeñas, el combinado azulino en Chapín se deshizo del colista Tamaraceite por 1-0 con un gol de Máyor. Los xerecistas fueron muy superiores al rival, pero no rentabilizaron sus oportunidades. Dejaron atada prácticamente la permanencia y comenzaron a soñar con metas mayores después de un ejercicio complicado y con muchos baches al enlazar ocho jornadas sin perder.

San Fernando, 0-Xerez DFC, 1

Una jornada después, en la 31ª, nuevo desplazamiento a Canarias para rendir visita a San Fernando. Nueva victoria sufrida por 0-1. En esta ocasión fue el ariete David Grande el encargado de firmar la diana que le dio los tres puntos en el último suspiro a un combinado azulino que continúa su escalada. Ataba la permanencia y se colocaba a sólo tres puntos del play-off de ascenso a Primera RFEF.

Xerez DFC, 2-Mensajero, 1

En Chapín, el conjunto azulino no podía fallar ante el Mensajero del extécnico xerecista Josu Uribe y no falló. Sufrió una vez más, pero se deshizo finalmente del equipo insular por 2-1. El equipo tenía ya opciones de pelear por lo máximo, aunque no era fácil porque había muchos conjuntos implicados. Jacobo (41') y Ocaña (75') marcaron. El primero adelantó a los de Pérez Herrera y el defensa desniveló una balanza que había equilibrado Álex García minutos antes.

Sus diez partidos sin perder y sus cuatro victorias seguidas permitían a los azulinos alcanzar un botín de 47 puntos y se colocaba séptimo, igualado con el Coria, que era quinto, y que el Montijo, sexto.

Ahí acabó el sueño y la racha. El conjunto azulino perdió en la 33ª jornada en El Maulí frente al Antequera, que aquel día se jugaba la permanencia y hoy es líder indiscutible del grupo IV, por 2-0 y cerró el curso con un nuevo tropiezo en Chapín ante el San Roque de Lepe (0-1).