Álvaro Martínez y el fin de su calvario

Una de las mejores noticias de la pretemporada del Xerez DFC es el regreso al césped de Álvaro Martínez. El centrocampista murciano se perdió el play-off de ascenso tras lesionarse en la última jornada de la competición liguera contra el Pozoblanco. Se fracturó dos vértebras, le tocó vivir el ascenso desde la grada y recuperándose de una lesión de espalda complicada. Ha vuelto tres meses después contra el Algeciras, encuentro en el que disputó los primeros 45 minutos.

Martínez estaba exultante tras el encuentro: "Justo anoche conté los días, creo que 91 sin jugar y estoy muy contento por volver. Me he sentido un pelín fatigado, noto que me falta ritmo, que se coge con los minutos, pero físicamente muy bien, sin dolor en la espalda, me ha permitido jugar sin molestias. Creo incluso que podía haber jugado algunos minutos más, pero jugar una parte entera contra un rival que te exije tanto está bien, como primera toma de contacto está bien", dijo.

"Se me ha hecho muy largo, ver el play-off y el ascenso desde fuera fue difícil, lo importante es que ya estoy bien"

Lógicamente, sus compañeros tienen ya cuatro partidos más en las piernas pero asegura que va a llegar bien para el inicio de liga: "Me he encontrado bien, un poco fatigado, pero quedan tres semanas y creo que voy a llegar al cien por cien, por esa parte estoy tranquilo y contento por cómo me he encontrado físicamente" en un partido bastante exigente porque "aunque haya sido amistoso, ya queda poco para empezar la liga y siempre tienes que competir".

Asegura que el período de inactividad "se me ha hecho muy largo y aparte ver el play-off y el ascenso desde fuera fue difícil porque un jugador siempre quiere jugar, lo importante es que ya estoy bien y ahora a entrenar y competir". Al equipo lo ha visto durante la pretemporada "muy bien, compite, los nuevos se han adaptado bien, están cogiendo la locura que tenemos dentro del vestuario, el equipo está jugando bien", reflejó.

"Vamos a empezar por el primer partido, sacar los tres puntos y luego ya veremos"

Advierte igualmente que el año será duro y que los objetivos habrá que ir marcándolos poco a poco porque "nunca se sabe, vamos a empezar por el primer partido, sacar los tres puntos y luego ya veremos, partido a partido y ver dónde terminamos. La liga será muy dura, rivales difíciles, muy fuertes, muchos viajes, pero es lo que queremos, competir al máximo nivel posible y si el año que viene se puede competir en otra categoría superior, mejor".