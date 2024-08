David Sánchez y lo que más resalta de la pretemporada del Xerez DFC

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, se mostró satisfecho de la victoria de su equipo ante el Algeciras, segundo rival de Primera RFEF al que supera en estos encuentros de preparación para lo realmente importante, que no es otra cosa que la competición liguera. El entrenador sevillano, no obstante, resaltó por encima de las buenas sensaciones los regresos de Álvaro Martínez y David León y, sobre todo, que "no hay lesionados" después de las tres primeras semanas de dura carga física.

El preparador azulino señalaba tras el encuentro disputado en el Pedro Garrido que "da gusto ver a equipos de Primera RFEF, creo que hay mucha diferencia entre Primera y Segunda. Contento con el equipo, han entrado ya Martínez y David, hemos competido, somos nosotros y merecidamente nos hemos llevado el partido y esto sigue, nos hemos quitado la espinita de Madrid. Es positivo porque hemos acabado una semana más sin nadie lesionados y a partir de ahí los pies en el suelo y a seguir trabajando".

"He visto destellos de los nuevos implicándose en el esfuerzo, en el sacrificio y en esa esencia que tenemos en este vestuario"

El Xerez DFC suma cuatro victorias por la mínima (1-0), dos de ellas ante rivales de superior categoría (además de la derrota en casa del Real Madrid C por 4-1) y preguntado por si el equipo pinta bien respondía, de forma irónica pero con carga de profundidad que "esto pinta mal, en el fútbol no te puedes relajar, no puedes creerte nada. El otro día nos pintan la cara, hay cosas que hay que saber como los días previos y el viaje, pero en el fútbol hay que tener tranquilidad, humildad, trabajo, compañerismo, intentamos que los nuevos se involucren rápido, hoy he visto destellos de los nuevos implicándose en el esfuerzo, en el sacrificio y en esa esencia que tenemos en este vestuario y en ese aspecto me voy muy contento". Pero advertía nuevamente que "el fútbol es día a día y si pierdes tres partidos el míster será cuestionado y no valdrá para Segunda RFEF y si los ganas pues al míster lo firmará alguien. Yo por suerte lo he vivido y aunque tengo la cabeza un poco loca también amueblada, hay que tener humildad y seguir trabajando, intentar hacer mejor al equipo y ayudar a los jugadores".

"Contento por la portería a cero y porque Juan Andrés haya marcado su primer gol con nosotros"

Dos victorias sin encajar ante equipos de superior categoría y cuatro porterías a cero, uno de los signos de identidad del equipo la pasada temporada: "Tenemos muchos argumentos para atacar y defender bien, somos un equipo valiente que siempre va a por los partidos e intentamos dominar las facetas del juego. Cuando te encuentras un equipo de Primera RFEF te das cuenta la calidad, táctica y técnicamente son brutales y da gusto enfrentarte a estos equipos, agradecemos al Algeciras que haya aceptado la invitación de participar en el Trofeo Pepe Ravelo. Contento por la portería a cero y porque Juan Andrés haya marcado su primer gol con nosotros", apuntó.

Celebró igualmente las vueltas de Álvaro Martínez y David León: "Son muy importantes para nosotros, les van a dar competencia al resto y cuantas más opciones tenga yo, mejor. Contento por los dos, Martínez llevaba tiempo sin jugar por el tema de la espalda, pero el equipo sacó el play-off adelante; contento de verlo, es un toro, nos va a hacer mejores y David igual, es muy especial en el vestuario como Beny, con mucho carácter y hambre. Lo positivo es que no hay lesionados".

Por último, se refirió también a la única derrota que ha sufrido el equipo en pretemporada, el 4-1 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas ante el Real Madrid C: "No la califico de dura, hay momentos de mucha carga y en algún punto de la pretemporada el equipo rival llega de otra forma. Nosotros llegamos a Madrid muy cargados, los entrenamientos de lunes y martes fueron duros, el desplazamiento también y a ellos les vi con esa chispita de dos o tres puntos por encima de nosotros, los nuestros no podían con las piernas, esa es la realidad. ¿Que no queríamos perder y que nos metieran 4-1? Eso por supuesto porque siempre queremos ganar", dijo.