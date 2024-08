Asier quiere "disfrutar del fútbol y que la gente disfrute de mí" en el Xerez DFC

El Xerez DFC ha presentado este lunes a Asier López Serrano, futbolista de 22 años que se ha formado en el Rayo Vallecano y que emprende su primera aventura como jugador de Segunda RFEF tras militar en el filial rayista en Tercera RFEF las tres últimas campañas. El mediapunta zurdo, que también puede actuar en banda derecha, fue el quinto y hasta ahora último refuerzo de los xerecistas, que tienen aún que realizar varios fichajes más aunque el director deportivo de la entidad, Antonio Bello, afirmaba hace unos días que "no tenemos prisa" por completar la plantilla.

Precisamente, Bello presentaba a Asier ante los medios, comentando que se trata de un "mediapunta zurdo que procede del filial del Rayo Vallecano y que nos va a aportar mucha calidad, inteligencia y visión de juego, sobre todo en el último pase. Nos va a dar ese salto de calidad que se necesita en esta nueva categoría y le deseamos la mejor de las suertes".

El futbolista, por su parte, se definía como un jugador "con buena visión de juego, mucha llegada y calidad" y se decantó por el Xerez DFC por "la rapidez con la que se interesaron por mí. El Rayo es el club en que he estado toda la vida, he venido y todo ha sido a mejor, se han interesado mucho más por mí que en otros sitios y eso es lo que me hizo venir aquí", afirmó.

Tras casi un mes en el club y la ciudad comenta que la adaptación "va muy bien, todos mis compañeros y la gente que rodea al club me están ayudando mucho, es una experiencia nueva y positiva. El bloque es lo que representa al equipo, pero a todos los nuevos nos han recibido con los brazos abiertos, intentaré sumar para ser uno más".

Por último, habló de los objetivos personales y colectivos, aunque sin marcarse una meta: "Los objetivos se van viendo según se da la temporada, pero sobre todo quiero disfrutar del fútbol y que la gente disfrute de mí; ya iremos viendo cómo se va desarrollando la temporada".