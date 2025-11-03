Bloch, portero del Xerez DFC: "Todo el mundo ve que hay buena plantilla, vamos a sacar buenos resultados"

Florentin Bloch se convirtió el pasado mes de septiembre de forma inesperada en portero del Xerez DFC. El internacional francés sub-19 y sub-20 se encontraba sin equipo tras finalizar contrato con el Fuenlabrada, el cuadro azulino vivía una auténtica marejada con su portería con un José Perales cuestionado y que luego se lesionó y un Oier Arribas que nunca entró en los planes de Antonio Fernández, contaba con una ficha libre tras la grave lesión de Mauro y no dudó en acudir al mercado ya cerrado para hacerse con los servicios de un guardameta que tuvo en cartera en verano y que devolvió la calma en esa demarcación.

Llegó el miércoles 24 y sin tiempo casi para adaptarse a sus nuevos compañeros fue titular en la Nueva Victoria ante el Real Jaén en un partido que el equipo azulino perdió 2-1, pero en el que ya comenzó a demostrar que se haría con la titularidad. Este domingo en Chapín dejó por primera vez su portal a cero y el Xerez DFC cosechó en el estreno de Diego Caro su segundo triunfo de curso por 2-0 ante el Antoniano.

El galo, en un perfecto español, admite que "estamos supercontentos con la victoria y con una primera portería a cero, que es importante. Sumamos tres puntos importantes en casa y estamos todos encantados" y sobre no encajar goles, dijo: "Te da alegría, es algo que en el fútbol se valora también. Estamos en la portería para parar balones, pero también para no encajar".

La primera portería a cero coincidió con la llegada del nuevo técnico: "Es verdad que siempre habíamos encajado al menos un gol, pero también siempre habíamos marcado. Eso significa que si eres capaz de meter gol y no encajar vas a sumar siempre tres puntos, hay que seguir así. Ha habido nuevo míster y tuvimos un plan de partido bastante claro. Trabajamos mucho durante la semana, jugamos muy bien y merecimos los tres puntos".

Al Xerez DFC, en descenso, le estaba pesando la racha negativa, se adelantaba en el marcador, era por momentos superior a su rival, pero no remataba la faena y comenzaba a pesarle la presión. El meta subraya que "hemos tenido mucha mala suerte en los últimos partidos. Fuimos capaces de generar ocasiones, de meter goles, pero no ganábamos y muchas veces acabábamos con sensaciones regulares. Esta vez hemos ganado y nos vamos con muy buenas sensaciones y hay tenemos que quedarnos con lo positivo, mejorar en lo que se puede mejorar, porque siempre se puede mejorar, y hay que seguir en esa dinámica".

El entrenador tuvo poco tiempo para preparar el partido porque se hizo con las riendas del equipo el miércoles, pero ya ha lanzado un mensaje claro a la plantilla: "Trabajamos bastante estos días para entender su forma de pensar y creo que todo el equipo lo ha entendido bien, tiene las ideas claras. En pocos días, hemos cogido sus ideas y vamos a seguir haciéndolo porque ahora vamos a tener otra semana de trabajo. Poco a poco, nos va a ir superbién".

Me siento integrado en el grupo desde el primer momento, eso me permite estar mejor en el campo y es gracias a mis compañeros"

Bloch también es de los que piensan que hay más equipo de lo que dice la tabla. "Claro, que todo el mundo ha visto que tenemos buenos jugadores, que tenemos una buena plantilla. Y, al final, estoy convencido de que vamos a sacar resultados muy buenos".

El próximo domingo, el equipo vuelve a jugar en Chapín ante un rival que es penúltimo en la tabla, el Almería B, que tiene tres puntos con un triunfo y ocho derrotas, y sacar ese choque adelante lo considera vital para "reforzar este triunfo. Jugaremos otra vez con el apoyo de nuestro público, que siempre nos da un plus, que siempre nos anima. Hay que ir a muerte a por los tres puntos y hay que ganar otra vez el domingo que viene".

A nivel personal, desde que llegó se hizo con la titularidad, se siente "feliz. Desde el primer día, los compañeros me acogieron superbién, me sentí cómodo con ellos y también jugando. Eso me permite sentirte integrado en el grupo y estar mejor en el campo. Me siento bien y eso es gracias a los compañeros".