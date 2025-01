Carlos Cura: "El Xerez DFC es un rival duro en su campo"

Carlos Cura se convirtió hace sólo unos días en nuevo entrenador del Estepona, rival de este domingo en Chapín (17:00) del Xerez DFC, tras la destitución el pasado 31 de enero de Oriol Riera, que cerraba la primera vuelta con el equipo en la séptima plaza con 24 puntos a tres del play-off de ascenso. El preparador madrileño, que cuenta con el Ramón Verdú, segundo técnico de los azulinos con Romerito, llega cargado de ilusión y con el reto de pelear por el ascenso.

Cura (Madrid, 13/03/1987), que la temporada pasada dirigió al Rayo Majadahonda en Primera Federación, ha asegurado que "tenemos que mirar hacia arriba para cumplir nuestro objetivo, que no es otro que ascender, no nos podemos esconder, aunque ala primera plaza del UCAM queda muy lejos, se ha escapado. Debemos focalizar nuestras energías en el día a día, en el partido a partido y no volvernos locos con el líder. El primer reto es el Xerez, sumar de tres, y luego esperar los resultados de nuestros rivales".

Lleva al frente del plantel sólo unos días, pero ha tenido tiempo suficiente para comprobar que "el equipo esá bien, hay un gran grupo humano, que es muy importante de cara a lograr los objetivos, y estoy encantado con el recibimiento y con el día a día. Nos hemos adaptado muy muy rápido. Los futbolistas están entrenando genial y he comprobado que hemos crecido en estos días, aunque hemos tenido el tiempo justo para preparar el partido contra el Xerez. La plantilla está comprometida en el club en el que estamos, están concienciados de lo que queremos y hay bien clima".

Sobre el Xerez DFC, su adversario este domingo en Chapín, avisa que "ahí están los datos, estamos todos muy apretados en la tabla. Vamos a visitar un campo complicado, histórico, grande, de una superficie diferente a la nuestra, pero no es excusa. Nos van a poner las cosas difíciles, pero vamos con nuestras armas a intentar ganar desde el minuto uno hasta el final, en ello estamos trabajando. No obstante, insisto, es un buen equipo, duro, al que cuesta ganar, sólo ha perdido un partido en su casa, a ver si somos el segundo en llevarnos los tres puntos".