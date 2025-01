Ramón Verdú, segundo entrenador del Estepona, analiza al Xerez DFC

El jerezano Ramón Verdú se ha hecho cargo de los entrenamientos del CD Estepona, rival este domingo del Xerez DFC en Chapín, tras la destitución de Oriol Riera al frente del equipo malagueño, séptimo a tres puntos del play-off de ascenso. El que fuese segundo de Romerito en el Xerez DFC hace dos temporadas entrenó a los costasoleños desde el jueves al domingo de la pasada semana y vuelve ahora a su puesto de ayudante tras la contratación de Carlos Cura como técnico hasta final de temporada.

El Estepona anunció la destitución de Riera el día 31 de diciembre a pocas horas de las campanadas de fin de año, si bien la decisión se tomó días antes. Una situación un tanto rocambolesca teniendo en cuenta que el cuadro malagueño había roto su mala racha de cuatro derrotas consecutivas empatando con la Deportiva Minera y venciendo al Don Benito en la última jornada de 2024: "No lo espérabamos porque veníamos de hacer cuatro puntos de seis las dos últimas jornadas", comenta Verdú, que añade: "En esas derrotas las sensaciones no fueron malas, creamos muchas ocasiones en todos los partidos y creo que fuimos merecedores incluso de ganar alguno de ellos. Se queda mal sabor de boca por cómo se ha dado porque cuando juegas mal y los resultados no se dan o hay mal ambiente en el vestuario se puede entender, si llegamos a perder en Don Benito se podría entender esa destitución, pero con la victoria ha sido un poco sorpresa", explica.

Interino

Verdú comenta cómo se tomó el vestuario la destitución del técnico:"Es de destacar el grupo humano que tenemos. La noticia se filtró sin que lo supieran los jugadores y no se lo esperaban, estaban sorprendidos, pero yo les agradezco la semana que he estado con ellos entrenándolos por la predisposición y el querer mejorar que han tenido, el grupo humano es excelente, estoy seguro que este domingo vamos a afrontar el partido con todas las garantías".

La primera vuelta de los esteponeros se ha traducido en una séptima plaza a sólo tres puntos del play-off. "Con haber ganado dos de los cuatro partidos que perdimos estaríamos en play-off. Nos han condenado esas derrotas porque después de ganar al Recreativo Granada nos enfrentábamos a La Unión con opciones de ponernos líderes si ganábamos y de ponerte líder pasamos a la séptima plaza a tres puntos del quinto y con la destitución del míster. El fútbol por desgracia tiene estas cosas. Si en la Copa del Rey en lugar de darle al larguero en la tanda de penaltis lo metemos igual estábamos jugando contra Real Madrid o Barcelona, quién sabe. Esto cambia por detalles pequeños. Nos toca ahora la otra cara de la moneda", apunta el técnico jerezano.

Ve la categoría "muy igualada, ahí está el Linares, que empezó como un tiro; el San Fernando, de los llamados a pelear el primer puesto;, equipos como Xerez CD y Torremolinos, que con altibajos están ahora dentro del play-off... Quien mantenga un poco la calma en los malos momentos, que les van a llegar a todos, tendrá mucha ventaja. Por un lado, tanta igualdad hace que la categoría sea muy bonita, pero por otro es muy jodido para los entrenadores, que prácticamente tienen que pasar cada semana un examen cuando esto es un proceso".

Vuelta a casa

Verdú vuelve a la que fue su casa hace dos temporadas cuando actuó como segundo entrenador de Romerito. Comenta del Xerez DFC que "le he visto casi todos los partidos y lo conozco bastante, compite muy bien cada partido, siempre están metidos en los partidos, un rival muy complicado. Han empatado muchos partidos, quiere decir que compite en todos". Que haya perdido la imbatibilidad en Chapín casi dos años despuñes "es signiticativo de que están haciendo las cosas bien y en casa se hacen fuertes, es muy complicado hacer lo que han hecho, lo mismo que el Antoniano, y es para felicitarles porque es muy complicado mantener tanto tiempo sin perder en casa". Y espera un partido "igualado, no creo que haya una diferencia de goles ni para uno ni para otro, será un partido muy competido y el que cometa menos errores se lo llevará o el que tenga más acierto".