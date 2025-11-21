Diego Caro: "El partido contra el Puente Genil si no clave, sí que es importantísimo"

Diego Caro, entrenador del Xerez DFC, asegura que el choque contra el Puente Genil es especial para él por los dos años que vivió en el club pontano, considera que el partido "si no una final es importantísimo ante un rival directo que tenemos a tres puntos" y confía en seguir con la buena senda desde su llegada al banquillo, un triunfo y dos empates. Además, explica que ve dífícil poder contar con David Morante, cree que Carlos Daniel si podrá jugar y anuncia que Viñuela y Emaná estarán en la convocatoria.

Pregunta.¿Cómo ha ido la semana de trabajo?

Respuesta.Semana con normalidad, seguimos avanzando en el trabajo con los chavales y deseando que llegue ya el domingo, de poder competir, que al final es lo que más nos gusta y sabiendo que tenemos un rival difícil el próximo domingo.

P.¿Partido clave?

R.Si no clave, importantísimo para nosotros, muy importante, muy importante porque es el próximo, evidentemente, y porque es ante un rival que tal y como está la tabla ahora mismo es directo, un rival que está a un partido de nosotros por encima y lo afrontamos con mucha ilusión, sabiendo lo que hay en juego, sabiendo también que quedan muchos partidos después, 22 partidos creo recordar, pero para nosotros ganar el partido, dar un saltito más en la clasificación y reforzarnos en todo el trabajo que se está haciendo es importante.

P.¿Hasta qué punto también es importante veros ya fuera de esa zona de descenso?

R.Queremos estar fuera lo más pronto posible y no solo fuera de la zona de descenso, sino lo más arriba posible en la clasificación. Todo el mundo trabaja para obtener buenos resultados, para estar bien clasificado y nosotros igual. Queremos salir de ahí y estar lo más arriba posible y así trabajamos diariamente y así afrontamos el próximo partido para intentar ganarlo, además aquí en Chapín con nuestra gente. Hay que intentar darle continuidad a los buenos resultados que estamos obteniendo y estar, como digo, lo más arriba clasificado posible.

P.¿Qué plan de partido, qué película de partido tienes en la cabeza?

R.Partido complicado, como todos los de la categoría, donde nos vamos a enfrentar a un rival que ya lleva más de una temporada prácticamente con el mismo bloque, con Álvaro Cejudo de entrenador, que compite muy bien, que no da un balón por perdido en todo el encuentro, un bloque compacto, que quizá le está faltando algo de gol arriba, pero un partido donde tenemos que estar muy fluidos con balón, donde tenemos que estar muy concentrados porque nos pueden tirar transiciones peligrosas con gente rápida que tienen, sobre todo por fuera en banda y que son muy verticales. Va a ser un partido complicado y un partido donde pueda haber muchos pequeños partidos dentro del partido en general.

P.Al Puente Genil le falta gol y al Xerez DFC todo lo contrario, tenéis al pichichi de la categoría. Los problemas están en otro sitio.

R.Hemos marcado en todos los partidos, no sé si somos el único equipo de la categoría de Segunda RFEF. Tenemos que seguir afianzando el nivel defensivo. Hemos recibido dos goles en los últimos tres partidos, tampoco una cifra mala, pero ya no solo los goles, sino que nos crean pocas ocasiones de gol, y eso es importante porque las sensaciones a nivel defensivo son buenas, pero tenemos que corregir esos errores que al final nos están penalizando. Dieste está fino de cara al gol y somos capaces de mantener la portería cero sabemos que vamos a tener un alto porcentaje de poder ganar el partido.

P.¿Partido especial para ti?

R.Es un partido pues diferente porque que pasé dos temporadas allí en Puente Genil donde me trataron de manera extraordinaria, eso siempre lo voy a recordar. Además conseguimos jugar un play-off, la primera temporada tuvimos la mala suerte de la pandemia, pero estuve muy a gusto en Puente Genil, siempre tendré palabras de agradecimiento hacia ellos. Es un partido especial y diferente y como se suele decir siempre, pues les desearé lo mejor siempre a partir del lunes.

P.¿Morante y Carlos Daniel llegan?

R.Son dos jugadores que tenemos tocados ahora mismo. Morante vamos a esperar a mañana (por este sábado) a ver qué tal se encuentra, es difícil, pero vamos a esperar a última hora y yo creo que Carlos no va a tener problema para poder competir, para poder jugar el domingo.

P.¿Te replanteas variar el sistema?

R.El otro día en Melilla ya tuvimos que ir un poco de urgencia con el tema de Morante, preferimos no forzarlo en el momento que tuvo la molestia y me lo comunicó, lo dejamos fuera en el descanso. No era el cambio que tenía pensado, pero tuvimos que hacerlo de urgencia y además con el agravante y el déficit que por desgracia tenemos, que no hemos podido tener una pretemporada donde hayamos podido trabajar diferentes opciones. Tuvimos que meter a Curro atrás y a Rafa (Parejo) por delante, fue algo de urgencia, ya digo, y bueno, pues hemos trabajado diferentes situaciones durante esta semana con un poquito ya más de tiempo de cara al domingo.

P....

R.Nos está yendo bien con la estructura que estamos manteniendo en la salida de balón, estamos teniendo posesiones largas, durante todos los partidos hemos sido poseedores más del balón que el rival. Son diferentes opciones las que manejamos de cara al domingo, vamos a ver primero si llegan los jugadores que tenemos tocados y si no llegan, pues evidentemente tendremos que tomar alternativas.

P.Por último, te quería preguntar también por Viñuela y por Emaná. ¿Están ya aptos?

R.Sí, han entrenado ya con total normalidad con el grupo, podemos contar con ellos y están disponibles. Mínimo en convocatoria seguro que van a entrar y si el partido los requiere o bien de inicio o bien durante el encuentro, pues participarán casi con total seguridad porque ya están aptos.