A Diego Caro se le acumulan los problemas en la defensa del Xerez DFC

El Xerez DFC afronta este domingo en Chapín un duelo vital para sus aspiraciones de abandonar cuanto antes los puestos de descenso a Tercera RFEF. Los azulinos reciben a las cinco de la tarde al Salerm Puente Genil, equipo que le antecede en la tabla clasificatoria con tres puntos más que los xerecistas: los cordobeses ocupan el puesto de play-out, mientras que los de Diego Caro, que se reencuentra con su exequipo, son decimocuartos con 11 puntos, los mismos que ostenta la UD Melilla, donde los jerezanos rescataron un punto en el tiempo de descuento la pasada jornada.

En el Álvarez Claro, los azulinos sufrieron en el descanso el contratiempo de la lesión de David Morante, que dejó su sitio a Rafa Parejo, aunque Curro Rivelott fue quien pasó al centro de la defensa junto a Udom. Ese movimiento resultó fatal pues un error del jerezano propició el 1-0 del Melilla, solventado al menos con el empate de Dieste -seis goles ya en su haber y de nuevo al frente de la tabla de goleadores del grupo- en el tiempo añadido.

Durante la semana, el defensa azulino se realizó pruebas por sus problemas en los isquios, pero no resultaron concluyentes, pasando este jueves de nuevo por la clínica para una nueva exploración. El central debe tener los resultados este viernes, aunque no se ha entrenado con el equipo durante la semana y está prácticamente descartado para el encuentro del domingo.

Sin embargo, los problemas focalizados en el centro de la zaga no acaban ahí para Diego Caro. Carlos Daniel Dorado también acabó tocado en Melilla, en su caso por un golpe en el tobillo derecho, molestias que no han remitido durante la semana. De hecho, el lateral izquierdo -reconvertido a tercer central desde la llegada de Diego Caro- no se ha entrenado con el grupo y, al contrario, ha sido sometido a un masaje en la articulación. El defensa es, de momento, duda para el encuentro del domingo.

De esta forma, Diego Caro puede tener lesionados para el encuentro contra el Puente Genil a tres de sus cuatro centrales. Mauro Lucero pasó por el quirófano hace unas semanas por la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en el Juan Cayuela de Totana en la segunda jornada y ahora, de una tacada, puede perder también a Morante y Carlos Daniel, teniendo sólo disponible a Ekerette Udom.

De momento, en el entrenamiento de este jueves, Caro ha probado con Rafa Parejo como pareja defensiva del nigeriano, ya que la apuesta por Curro Rivelott no salió bien en el Álvarez Claro. No sería la primera vez que el extremeño actúa en esa demarcación, pese a que su demarcación es la de mediocentro. Si finalmente no puede contar ni con Morante ni con Dorado, el técnico también tiene como alternativa la de Marcelo Villaça, quien también ha actuado como central en alguna ocasión.

Lo que sí parece claro es que Diego Caro se vería obligado a renunciar al esquema de tres centrales con el que ha salido en sus tres primeros encuentros como técnico del Xerez DFC, si bien durante los partidos ha ido introduciendo variaciones en función del resultado, como ocurrió en Chapín ante el Almería B cuando sustituyó a Udom por Marcelo o la pasada semana en Melilla situando en los minutos finales al nigeriano como delantero para aprovechar su altura.