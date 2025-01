David Sánchez: "El fútbol está siendo muy cruel, tenemos que trabajar para darle la vuelta"

El Xerez DFC sigue sin recobrar las constantes vitales, ha vuelto a perder este domingo 0-1 en Chapín frente al Cádiz Mirandilla, un rival en descenso que le ha metido en un lío, ya que los xerecistas también ocupan ahora plazas de descenso. El nuevo revés ha hecho mella en la afición, en el equipo y en el técnico, David Sánchez, que no encuentra explicación a tantas oportunidades falladas por sus jugadores en un encuentro en el que merecieron más. El sevillano se siente fuerte para voltear la situación, asume su responsabilidad, pide disculpas por el revés en un derbi que se habían tomado como punto de inflexión hacia la remontada y confiesa que "es un día muy duro sentimos impotencia y tristeza, pero nos vamos a levantar".

–¿Qué lectura hace del encuentro?

–Ya lo dije el viernes, da igual, lo que diga aquí. La gente ha visto lo que ha visto, la semana ha sido muy dura y el día es muy duro. Sentimos un poco de todo, de impotencia, de tristeza.... Da igual, me siento aquí todos los domingos o fuera y se repiten casi siempre las declaraciones, pero tenemos que pedir disculpas a todo el mundo que nos rodea, he visto muchas caras tristes y de impotencia. Soy el máximo responsable, pero vamos a seguir insistiendo. Tengo esa forma de ser, de dar siempre un paso adelante para sacar el máximo rendimiento a mis futbolistas y a la gente que me rodea, pero es que la moneda siempre cae cruz, no nos beneficia. Insisto, ha sido evidente lo que la gente ha visto en el partido. El día es duro, estamos todos preocupados, los directivos, mi cuerpo técnico, los jugadores... Sólo nos queda empezar a pensar en el Orihuela y empezar a ganar porque nos hemos metido en una situación complicada. Este partido podía haber sido un punto de inflexión, pero, por desgracia, no ha podido ser.

–El viernes comentó que el problema era mental y no de fútbol, ha quedado palpable en el campo con las ocasiones falladas...

–Mi trabajo es darle la vuelta a esta situación. Lo dije el viernes y es cierto que lo que ha sucedido en este partido ha sido un claro ejemplo. Nos encontramos impotentes, tristes... Veo a los jugadores sufrir, que lo intentan y cada semana se repite la historia, los partidos están siendo muy parecidos. Tendremos que seguir dándole vueltas a la situación a ver si cambia un poco la dinámica y la moneda cae de nuestro lado. Me sabe muy mal por los jugadores, están muy fastidiados y se han dejado el alma durante los noventa y cinco minutos que ha durado el partido.

–¿Cómo se gestiona ese aspecto a partir de ahora?

–El equipo mentalmente es duro, lo ha demostrado, pero cuando te pasa lo mismo tantas veces, la palabra impotencia la he oído entre ellos. Tenemos que levantarnos, es trabajo mío y de mi cuerpo técnico y hasta el último segundo que estemos aquí es lo que vamos a buscar. Ya hay que pensar en el Orihuela, preparar lo mejor posible el partido y ganar porque es lo que necesitamos para coger confianza y seguir trabajando. Las victorias, sean como sean, siempre dan ánimos y me quedo con la actitud de ellos, que hasta final lo intentaron. Tenían mucha ilusión con marcar un punto de inflexión, pero el fútbol es muy cruel, es muy duro.

–Sus jugadores y la grada han protestado muchas decisiones del árbitro, ¿cómo le ha visto?

–Prefiero no hablar porque fuera lo he pasado muy mal. Me he llevado dos semanas en la grada por decir es fuera de juego y no quiero hablar porque el equipo me necesita en el banquillo. La gente lo ha visto y no quiero poner la excusa del árbitro ni mucho menos.

–El triunfo del San Fernando mete a su equipo en descenso, ¿se mira la clasificación?, ¿cómo se supera esa barrera mental?

–Claro que miramos la clasificación. La pregunta es parecida a la de antes, el grupo ha demostrado que es fuerte mentalmente, pero es cierto que cuando las cosas se nos ponen en contra, como nos sucedió en Torremolinos, el equipo da sensación de agotamiento. Necesitamos la mentalidad de este encuentro y me quedo con que lo han intentado hasta el final en todas las situaciones, con remates, centros, en el área, en saques de banda... El fútbol está siendo muy cruel y sólo queda seguir trabajando para darle la vuelta a la situación.

–El Zaragoza se ha llevado finalmente a Hugo, el jugador con más minutos, ¿cómo lo lleva el equipo?

–Es un jugador muy importante para nosotros, pero esto es fútbol, con Hugo estábamos también en play-out. Su marcha es importante, pero tenemos otros que pueden dar ese nivel.

–Han jugado Sergio y Fran y resta una semana de mercado de invierno, ¿espera algo más?

–Vamos a intentar mejorar lo que tenemos hasta el último momento, aunque no es sencillo. La actuación de Sergio me ha parecido bien, cada vez se va acoplando más y Fran ha llegado un poco tarde y le ha costado más y ha salido con el partido un poco loco. Espero que los dos nos ayuden a lograr el objetivo.