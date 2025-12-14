Diego Caro: "Jugando así será difícil ganarnos"

Diego Caro, entrenador del Xerez DFC, valoraba muy positivamente la victoria de su equipo en Linarejos, que permite a los azulinos seguir escalando posiciones y sumar por séptima semana consecutiva. El entrenador cordobés reconoció que el partido estaba para el empate y que la estrategia era saber esperar algún error de los locales, como así sucedió. También habló de la ausencia de Julen Ekiza, apuntando que se lesionó en la última jugada del encuentro contra el Recre la pasada semana.

Pregunta.Diego, una valoración de esta victoria en Linares

Respuesta.El partido eha sido muy competido, me ha gustado mucho porque ha tenido buen ritmo, ha habido goles. Entramos mal, ellos empujando mucho, no han creado alguna situación de gol incluso al principio de la primera parte y hemos tenido que ajustar varias cosas. Ha sido un partido donde hemos ido ajustando durante el partido. Hemos ido creciendo, hicimos el gol, tuvimos varias transiciones con claridad y cuando salíamos de la primera línea de presión de ellos encontrábamos a los libres y podíamos atacar la última línea, pero nos hemos precipitado en esas acciones para poder hacer el segundo. Y luego viene el empate de ellos a través de un penalti que cometemos y lo transforman. Nos vamos al descanso y mi idea principal en el descanso era que la segunda parte no cometiéramos errores, que defendiéramos bien y esperar el momento. Al final era un partido o de empate o de esperar el momento que se equivocara el Linares para nosotros poder hacer el 1-2. Creo que los chavales lo han hecho perfecto. No le puedo decir nada más que enhorabuena y una actitud increíble en un campo muy difícil ante un muy buen equipo. Y más o menos así es como hemos entendido el partido y como lo hemos desarrollado.

P.¿Qué buscas con los cambios en el descanso y también variando el sistema?

R.Estábamos sufriendo mucho y se lo he comentado ya en el descanso. Sacamos un equipo para intentar tener el balón, descolgábamos mucho a Cristian Dieste en línea intermedia para intentar que no saltaran centrales y fijar con Emaná a los centrales. Pero no estábamos a gusto del todo. Estábamos transitando más que teniendo juego asociativo. Entonces he preferido meter dos hombres más verticales por fuera y a pierna hábil, con Viñuela en la derecha y con Beni en la izquierda y ajustar mejor por dentro. Creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien, no recuerdo ocasión clara del Linares, salvo un tiro de Talaverón con la derecha. Por lo tanto, un poco buscaba eso, darle más seguridad al equipo, darle un poquito más de pozo, darle un poquito más de tranquilidad y que evidentemente no nos atacaran tanto. Había una fase del partido que es verdad que parecía que había un pacto de empate. Había un momento que ninguno de los dos queríamos perder. Nosotros al final estamos jugando fuera de casa, tampoco teníamos que arriesgar en exceso. Ya digo, esperar el momento para dar el zarpazo definitivo si podíamos y si no, pues bueno, nos llevábamos un punto. Para nosotros un punto fuera de casa es seguir sumando. Evidentemente tres es mucho mejor, lo hemos conseguido al final.

P.Se le ha visto enfadado en la primera mitad.

R.Vivo los partidos de una manera muy enérgica. Me gusta estar con mucha intensidad porque les exijo a ellos que estén intensos. No me gusta ver el partido sentado en el banquillo relajado. Llevo ya muchos años así. Mientras que la edad me lo permita, seguiré estando intenso para que mi equipo siga estando intenso también en el terreno de juego.

P.El equipo no pierde desde su llegada, suma de nuevo dos victorias seguidas, marca en todas las jornadas y además en minutos clave como aquí en Linares, el otro día contra el Recre o el día de Melilla. ¿Eso se trabaja? ¿Es fortuna?

R.Hay un componente de suerte que en el fútbol si no lo tienes, no lo tienes. Pero yo creo que es más que el equipo cree en lo que hace. Ellos no bajan nunca los brazos, siguen, siguen, tienen la misma intensidad, el mismo ritmo, intentan crear, intentar hacer. Cuando el equipo cree, al final te puede aparecer. Hay veces que no. Hoy, ya digo, en la segunda parte, creo que si no hubiera aparecido esa acción de transición, hubiéramos quedado empate, porque tampoco hemos sufrido en exceso la segunda parte, como comento. El equipo cree, ellos creen, siempre lo he dicho, lo sigo diciendo. Mientras que trabajen así, va a ser muy difícil ganarnos. Mientras que tengamos ese nivel de trabajo, de compromiso, de actitud y luego, evidentemente, la capacidad que tienen para jugar. Es que son buenos, es que yo siempre lo he dicho, es que me repito mucho, pero es que es la realidad. Es que son muy buenos, y cuando eres muy bueno, estás más cerca de la victoria.

P.¿Qué le ha parecido la jugada en la que se pide penalti por una mano en el área local?

R.Yo le he protestado mucho. Es verdad que a veces me pilla lejos y un ángulo no muy limpio y tal, pero me ha dado esa sensación. La verdad que le he protestado por sensaciones, no porque haya visto con claridad la jugada. He hablado con el línea en el partido, con el asistente y me decía, mister, pero ya sabes las manos, es que está todo tan gris, que no hay tanta claridad en las manos. Bueno, al final es complicado, es difícil arbitrar. Cuanto más una jugada que pueda ser gris, señalarla.

P.Julen Ekiza no ha jugado y tampoco ha estado en el banquillo. ¿Qué tiene?

R.Estamos teniendo mala suerte en los partidos, porque se nos están cayendo jugadores. Se nos cayó Diego en Estepona justo en la última jugada antes de cambiarlo y el día del Recre le ocurre igual a Julen. Lo cambio, aparentemente parecía cansancio simplemente. Creíamos que íbamos a poder contar con él, lo ha intentado durante la semana, pero el sábado ya era imposible. Tenía mucho dolor en el cuádriceps, un golpe muy fuerte en esa zona. Y bueno, al final se ha tenido que quedar fuera. Lo he comentado en muchas ruedas de prensa. Nosotros tenemos que estar todos al 100 por 100 porque la competición te exige muchísimo.