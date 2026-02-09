El Xerez DFC prepara la final contra el Puente Genil en La Granja

El Xerez DFC inicia una semana que puede ser clave para seguir peleando la permanencia. Los de Diego Caro se miden el próximo domingo al Puente Genil en el Manuel Polinario, rival que ocupa puesto de play-out con tres puntos más que los azulinos y también un partido más, el que disputó este pasado domingo y que les supuso la derrota en el Álvarez Claro de Melilla. Los azulinos, por su parte, tienen pendiente el encuentro contra el Real Jaén, que aún no tiene fecha fijada. Un triunfo en terreno pontano significaría igualar a 28 puntos con los cordobeses y adelantarlos en la clasificación gracias al golaveraje particular, dado que el XDFC venció en el partido de ida con un gol de Ilias Charid.

Los xerecistas aprovecharon el domingo para entrenar y este lunes han regresado al trabajo en La Granja. La plantilla descansa este martes y vuelve a la acción el miércoles en las mismas instalaciones deportivas, cambiando esta semana al césped artificial para adaptarse a la superficie del Manuel Polinario -que fue remodelada hace unos meses- y también en parte porque el césped del Anexo Pepe Ravelo está en malas condiciones tras las lluvias que han caído durante las últimas semanas. De este modo, para preservar el estado del Anexo de Chapín, el club ha programado todos los entrenamientos de la semana en La Granja.

Diego Caro recupera para el encuentro contra el Puente Genil a Carlos Daniel Dorado, que se perdió el duelo en casa del Atlético Malagueño por sanción y ya estaba disponible para el aplazado contra el Jaén. El técnico en principio no tiene bajas, ya que Julen Ekiza se había recuperado de las molestias que también le dejaron fuera frente al filial malaguista y Udom, que se retiraba tocado, también entrenó la pasada semana. La buena noticia del aplazamiento contra el Real Jaén es que Caro ha tenido más tiempo para trabajar con los refuerzos que han llegado en el mercado invernal, sobre todo Samuele Longo, el último en aterrizar en el club azulino y que ha llegado falto de ritmo de competición.

Para el técnico azulino se trata además de un partido especial, ya que dirigió al Puente Genil en las temporadas 19/20 y 20/21, clasificando al equipo pontano en la segunda de ellas para la fase de ascenso a Segunda RFEF, siendo eliminado por el Xerez CD en la primera eliminatoria a doble partido en la temporada del COVID y de los dos subgrupos en Tercera RFEF. Posteriormente, dirigió al Córdoba B durante tres temporadas, al que metió en play-off en su segunda campaña quedándose a un gol del ascenso en la final frente al filial del Getafe. Tras otro año en el filial blanquiverde, la pasada campaña dirigió al Illescas antes de recalar en la presente en el Xerez DFC, con el que vuelve ahora a Puente Genil.