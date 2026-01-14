Diego Caro marca dos nuevos hitos en el Xerez DFC

La victoria del Xerez DFC ante La Unión Atlético ha situado al equipo de Diego Caro con 25 puntos a sólo 3 de la quinta plaza que ostenta precisamente el combinado murciano que salió goleado de Chapín, redefiniendo un tanto los objetivos de cara a este segundo tramo de la competición liguera. Los azulinos son decimoprimeros con los mismos puntos que el Puente Genil, uno por encima del play-out y dos sobre el descenso, lo que viene a demostrar lo igualadísima que está este año la categoría en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Y es que en tan sólo 3 puntos se encuentran un total de ocho equipos: La Unión, Lorca, Extremadura, Antoniano, Yeclano, Deportiva Minera, Xerez DFC y Puente Genil. Una locura.

Diego Caro suma ya diez jornadas desde que se hizo cargo del equipo y los números avalan el trabajo del cordobés: cinco triunfos, cuatro empates y la única derrota sufrida en el derbi contra el Xerez CD que abría 2026 y cerraba la primera vuelta del campeonato. Contra La Unión, el Xerez DFC venció y convenció y, además, registraba un nuevo hito para su estadística: es la primera vez que marca 4 goles en un partido en Segunda Federación.

En efecto, los tantos de Curro Rivelott, Ilias, Juanjo Mateo (y el de Mario Gómez en propia meta) supusieron los 3 puntos contra La Unión y los azulinos por primera vez en sus cuatro temporadas en Segunda RFEF han anotado cuatro goles en un mismo partido. Con anterioridad, el Xerez DFC había alcanzado la cifra de tres tantos en tres encuentros, dos en su segunda campaña en esta categoría y en una ocasión el curso pasado.

Comparativa

En la 22/23, el equipo que ya por entonces entrenaba Romerito vencía 3-2 al Atlético Sanluqueño en Chapín en un partido con remontada incluida. Los verdiblancos se colocaron 0-2 con un doblete de Alan Godoy antes del descanso, pero se quedaban con uno menos por la expulsión de Julio en el minuto 42'. En la reanudación, los azulinos le daban la vuelta al partido con goles de Carri, Aguado y, en el último minuto, Crespo, para establecer el 3-2 definitivo. Esa misma temporada y consumado ya el descenso a Tercera, el XDFC ganaba el último e intrascendente partido de liga superando por 3-1 al Juventud Torremolinos. Amaya adelantaba a lños malagueños de penalti y Aguado, con un doblete, y Manbolo Baeza completaban la remontada.

El otro duelo con tres goles se saldó, sin embargo, con derrota. Acaeció la campaña pasada y supuso la primera derrota del equipo dirigido por David Sánchez, que llegaba en Granada en la novena jornada de liga después de acumular siete empates y un único triunfo en las precedentes. Abraham e Ilias ponían en ventaja al Xerez DFC, que llegaba al descanso con 1-2 a favor. En la segunda mitad, Lucas, Fayé y Heredia le daban la vuelta al choque y en el descuento, Abraham hacía el 4-3 definitivo.

Clasificación y puntos

Por otro lado, el Xerez DFC alcanza los 25 puntos en las primeras 18 jornadas de Liga, que supone la mejor puntuación del equipo a estas alturas de campeonato en las cuatro temporadas en las que ha militado en Segunda RFEF. Los azulinos, además, ostentan la mejor clasificación de siempre, un 11º puesto que mejora las campañas precedentes.

De este modo, en la 21/22, primer curso en esta categoría, el XDFC sumaba 21 puntos tras las 18 primeras jornadas, ocupando puesto de play-out. Un año más tarde, situación casi idéntica: 21 puntos, pero en puestos de descenso; y la pasada temporada, de nuevo en puesto de play-out (13º) con 23 puntos, dos menos que en la actualidad.