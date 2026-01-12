El partido en Chapín contra el UCAM Murcia, el 25 a las 17 horas

El Xerez DFC jugará este próximo domingo a las cinco de la tarde en La Constitución, uno de los campos más complicados del Grupo 4 de Segunda Federación, con la moral recuperada tras vencer y convencer esta pasada jornada en el duelo con La Unión Atlético, al que hicieron cuatro goles. Los de Diego Caro se las tendrán que ver con un rival que esta semana perdía en Melilla por la mínima, pero que en Yecla se está mostrando tan fuerte que sólo ha habido un equipo capaz de marcarle esta temporada: el Xerez CD en la única derrota que han sufrido los ahora entrenados por Iván Ruiz (1-3).

Tras el encuentro en La Constitución, el conjunto azulino volverá a Chapín para recibir el día 25 de enero al UCAM Murcia, otro hueso duro de roer y que pelea por el ascenso directo. Los murcianos caían este pasado fin de semana en Lebrija por dos goles a uno y esta próxima jornada tienen que recibir al Puente Genil, rival directo del Xerez DFC, con el que está igualado a puntos.

El encuentro se ha fijado para las cinco de la tarde del domingo 25. Los murcianos han sido capaces esta temporada de ganar en campos como el Nuevo Colombino (1-2) y La Victoria (0-3). Su otro triunfo a domicilio fue en casa del Almería B, puntuando además en Puente Genil y Almendralejo y cayendo en Melilla, Linares, Lebrija y en casa del Malagueño en el único triunfo del filial albiceleste esta campaña.

El UCAM Murcia se puede considerar como la 'bestia negra' del Xerez DFC. Los azulinos se han enfrentado en cinco ocasiones a los de La Condomina, con otras cinco derrotas. En el partido de la primera vuelta de esta temporada, los pimentoneros ganaban 2-1 con un autogol de Carlos Daniel y un segundo tanto de Ale Marín que desnivelaba el empate logrado por Christian Dieste. El curso pasado, el UCAM se llevaba los tres puntos de Chapín en el último partido de la primera vuelta (0-2) y goleaba a los azulinos en el capítulo final (3-0). Y en la campaña 22/23, los murcianos ganaban 3-0 en la segunda jornada de liga y en el partido de vuelta tamb ién vencían por 1-2.