Diego Galiano, muy crítico con su equipo tras caer en Chapín con el Xerez DFC

Diego Galiano, técnico del Antoniano, analizó la derrota de su equipo en Chapín contra el Xerez DFC, que como primera consecuencia ha tenido salir de los puestos de play-off de ascenso. El entrenador jerezano se mostró muy crítico con el juego desplegado por su equipo, lamentando la imagen y la actitud con la que afrontaron el encuentro, aseguró que fue el peor partido de la temporada y que recibieron "una torta de realidad" de un rival al que felicitó por la victoria.

"Ha sido un partido donde prácticamente no hemos aparecido" apuntó a las primeras de cambio el guadalcacileño: "No hemos estado a la altura ni al ritmo ni intensidad que requería el partido. En la primera parte no hemos entrado bien, se han encontrado con el gol y hemos seguido sin estar bien y aún así hemos generado un par de ocasiones pero sin poder acortar distancias. Y en la segunda han defendido un poco más bajo, hemos estado en campo contrario pero creo que no hemos ni tirado a portería. Entonces, vienes a un campo ante un rival que se está jugando la vida y nosotros en teoría jugándonos entrar en play-off y damos la imagen que hemos dado pues creo que nos merecemos la derrota. Si nos hubiéramos encontrado a un equipo en otro contexto sin esta emergencia y en otra posición en la tabla a lo mejor la derrota es más holgada", apuntó.

El Xerez DFC se adelantó a los dos minutos con un gol de Abraham que rompió el plan de partido de los lebrijanos, que llegaban a Chapín como el mejor visitante de la segunda vuelta: "Sabíamos que el principal fuerte del Xerez son los centros laterales al primer palo, que Abraham va ahí y está haciendo muchos goles y veníamos trabajándolo durante la semana y lo habíamos hablado y el gol ha sido muy fácil y el segundo casi lo mismo. Si al Xerez le hace falta cuatro goles nos lo hubiera hecho, creo que ha sido el peor partido que hemos hecho esta temporada, pero hay que felicitar al rival, darle la enhorabuena y mirarnos el ombligo, saber cuál ha sido nuestro camino para tener 43 puntos, nuestro día a día y mirar que con esta actitud y comportamiento no eres digno de esta categoría". Palabras duras las del técnico sevillano.

Unos trescientos aficionados del Antoniano se dieron cita en Chapín para presenciar un partido con un gran ambiente: "Sabemos que por cercanía y estadio es un partido bonito, sabemos de dónde venimos y a la afición le motiva y le ilusiona venir, porque no es lo normal dentro de la categoría venir a campos donde haya tantos aficionados y aquí en Jerez está pasando con ambos clubes, pero vuelvo a repetir, no hemos estado a la altura ni de la gente que se ha desplazado ni de la categoría. Felicito al rival, que ha hecho sus cosas bien, pero nosotros no hemos estado a la altura y me voy jodido y no por la derrota, porque el fútbol es como la vida, te enseña a perder, el fútbol te enseña a perder casi a diario y te pone muy rápido en tu sitio y nos han dado una torta de realidad, lo que me jode es la actitud y la imagen que hemos dado porque mi equipo no ha dado esta imagen en partidos anteriores".