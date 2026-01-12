Diego Iglesias redefine el objetivo del Xerez DFC

Diego Iglesias va recuperando poco a poco la forma y el tono físico después de varias semanas alejado de los terrenos de juego por una lesión. El coruñés reaparecía en el derbi contra el Xerez CD y este pasado domingo volvía a tener minutos jugando toda la segunda mitad del choque contra La Unión Atlético, en el que los xerecistas sumaron tres puntos muy importantes que les valieron para salir de los puestos de play-out y encarar la segunda vuelta con nuevas miras y objetivos.

El extremo derecho cayó lesionado en Estepona quizá cuando estaba mostrando su mejor versión y contaba con la confianza de Diego Caro. La inoportuna lesión le cortó el progresivo ascenso y tras tres semanas en el dique seco volvía a los terrenos de juego contra el Xerez CD, siendo de los máñs destacados de su equipo en el tramo final del encuentro. Este domingo participó en la segunda mitad cuando el marcador ya estaba en franquía para los azulinos (3-1), que acabaron llevándose los tres puntos anotando cuatro goles a uno de los equipos más fuertes desde el punto de vista defensivo.

El atacante pasaba por rueda de prensa y confesaba que el tempranero gol de Curro Rivelott marcó el devenir del choque. "Hemos salido muy bien al partido. Empezar ganando en el minuto 1 te da ese plus de confianza para hacer tu juego y seguir con el plan de partido. Además, hemos hecho el segundo rápido. Sí que ellos se han podido meter en el partido con el 2-1, pero hemos sabido reaccionar muy bien haciendo el tercero y luego el partido lo hemos habido controlado bien".

Iglesias señalaba que "veníamos de perder un partido importante", en referencia al derbi frente al Xerez CD, "pero es que en esta categoría y en este grupo todos los partidos son importantes porque si pierdes dos partidos seguidos ya te metes abajo y al final ganar después de una derrota era muy importante para nosotros. Hemos afrontado la semana pensando en eso y ha salido bien. Hemos planteado el partido de una manera, como lo planteamos siempre, es decir, tener el balón. Sí que es verdad que durante el encuentro nos hemos dado cuenta de que el partido estaba un poco más en las transiciones. Hemos sabido leerlo bien y al final hemos tenido muchas ocasiones".

El Xerez DFC salía del puesto de play-out con este triunfo, pero es que además está tan sólo a tres puntos del play-off de ascenso, aunque el descenso directo esté a dos en una liga súper comprimida e igualada. El extremo destaca que "queremos estar arriba. Ahora estamos ahí a tres puntos del play-off, si no me equivoco. Y queremos seguir en esa línea. Está claro que el objetivo es mantener la categoría, pero estamos viendo que con el juego que tenemos nos está dando para más y queremos seguir ahí".

Y en cuanto a su recuperación, apunta que "estuve tres semanas parado por lesión, luego tuve una semana más por el parón de Navidad y me encuentro bien. Somos una plantilla con muy buenos jugadores, hay mucha competitividad y al final eso es bueno para todos", finalizó.