Ekerette Udom, un central sub-23 de altura para el Xerez DFC

El Xerez DFC perdió el último día del mercado de verano a Antonio Salguero tras alcanzar un acuerdo con el Girona para el traspaso del central sevillano, uno de los más destacados la pasada campaña en el equipo azulino. El centro de la zaga de los xerecistas, que ya sufrió la baja de Antonio Oca durante la pretemporada, se quedaba sólo con tres centrales, David Morante, Mauro Lucero y Carlos Daniel Dorado.

Para paliar este déficit, la dirección deportiva que lidera Antonio Bello ha estado rápida y pese a que el mercado cerró el pasado día 1 de septiembre, no lo está para aquellos futbolistas que están libres, jugadores que pueden recalar en cualquier equipo que tenga plazas libres, como es el caso del Xerez DFC. Dicho y hecho, el club se ha movido con diligencia y ya tiene sustituto para Salguero.

Se trata de una nueva apuesta por la juventud y de futuro. Así las cosas, el equipo azulino se refuerza con la llegada del central sub-23 Ekerette Udom, futbolista que la pasada temporada firmaba en el filial del Villarreal en el mercado de verano, aunque no llegó a debutar con el segundo equipo castellonense, marchándose en enero al Asteras Tripoli de Grecia.

Ekerette Anthony Udom (Uyo, Nigeria, 27 de mayo de 2003), conocido deportivamente como Udom, es un joven defensa que actúa habitualmente en la posición de central, aunque también puede jugar como pivote. El zaguero nigeriano destaca por su gran envergadura, gracias a sus casi dos metros de estatura, permitiéndole así dominar en los duelos aéreos. Udom se formó en diferentes clubes nigerianos, pasando por el Nasarawa United, el Dakkada FC y el Sunshine Stars.

Pese a firmar por tres temporadas por el filial groguet, Udom no debutó en el Villarreal B, aunque estuvo convocado en 14 partidos, todos en la primera vuelta del campeonato. El futbolista nigeriano ya se ha entrenado este miércoles con el Xerez DFC y está a expensas de que el club haga oficial su contratación.

De esta forma, la plantilla azulina queda formada a pocos días del inicio liguero por:

Porteros

José Perales

Oier Arribas

Defensas

Mauro Lucero

David Morante

Marcelo

Carlos Daniel Dorado

Juanjo Mateo

Beny

Ekerette Udom

Centrocampistas

Rafa Parejo

Curro Rivelott

Yago Gandoy

Iglesias

Fran Viñuela

Greciano

Sergio García

Ilias Charid

Julen Ekiza

Delanteros