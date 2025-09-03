Ekerette Udom, un central sub-23 de altura para el Xerez DFC
El zaguero nigeriano de 22 años mide casi dos metros y llega al club azulino como sustituto de Antonio Salguero, traspasado al Girona
Antonio Salguero pone rumbo al Girona
El Xerez DFC perdió el último día del mercado de verano a Antonio Salguero tras alcanzar un acuerdo con el Girona para el traspaso del central sevillano, uno de los más destacados la pasada campaña en el equipo azulino. El centro de la zaga de los xerecistas, que ya sufrió la baja de Antonio Oca durante la pretemporada, se quedaba sólo con tres centrales, David Morante, Mauro Lucero y Carlos Daniel Dorado.
Para paliar este déficit, la dirección deportiva que lidera Antonio Bello ha estado rápida y pese a que el mercado cerró el pasado día 1 de septiembre, no lo está para aquellos futbolistas que están libres, jugadores que pueden recalar en cualquier equipo que tenga plazas libres, como es el caso del Xerez DFC. Dicho y hecho, el club se ha movido con diligencia y ya tiene sustituto para Salguero.
Se trata de una nueva apuesta por la juventud y de futuro. Así las cosas, el equipo azulino se refuerza con la llegada del central sub-23 Ekerette Udom, futbolista que la pasada temporada firmaba en el filial del Villarreal en el mercado de verano, aunque no llegó a debutar con el segundo equipo castellonense, marchándose en enero al Asteras Tripoli de Grecia.
Ekerette Anthony Udom (Uyo, Nigeria, 27 de mayo de 2003), conocido deportivamente como Udom, es un joven defensa que actúa habitualmente en la posición de central, aunque también puede jugar como pivote. El zaguero nigeriano destaca por su gran envergadura, gracias a sus casi dos metros de estatura, permitiéndole así dominar en los duelos aéreos. Udom se formó en diferentes clubes nigerianos, pasando por el Nasarawa United, el Dakkada FC y el Sunshine Stars.
Pese a firmar por tres temporadas por el filial groguet, Udom no debutó en el Villarreal B, aunque estuvo convocado en 14 partidos, todos en la primera vuelta del campeonato. El futbolista nigeriano ya se ha entrenado este miércoles con el Xerez DFC y está a expensas de que el club haga oficial su contratación.
De esta forma, la plantilla azulina queda formada a pocos días del inicio liguero por:
Porteros
- José Perales
- Oier Arribas
Defensas
- Mauro Lucero
- David Morante
- Marcelo
- Carlos Daniel Dorado
- Juanjo Mateo
- Beny
- Ekerette Udom
Centrocampistas
- Rafa Parejo
- Curro Rivelott
- Yago Gandoy
- Iglesias
- Fran Viñuela
- Greciano
- Sergio García
- Ilias Charid
- Julen Ekiza
Delanteros
- Christian Dieste
- Emaná
