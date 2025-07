El Xerez DFC pierde a un baluarte en defensa

El Xerez DFC pierde a todo un baluarte en el centro de su zaga. Antonio Oca, que renovaba hace tan sólo unas semanas, ha anunciado su salida del club por motivos laborales. El central azulino llegó al Xerez DFC en la campaña 20/21, la del primer ascenso a Segunda RFEF, y en estas cinco temporadas ha disputado un total de 120 partidos con la elástica azulina sumando más de 9.500 minutos en los que anotó seis goles. Se va del club con dos ascensos a Segunda RFEF en las cinco campañas en las que ha jugado. El central ha pasado este viernes a primera hora por el entrenamiento del equipo para despedirse de sus compañeros.

"Quería comunicar que a partir de hoy dejo de pertenecer al club. Me voy por temas laborales, creo que es una oportunidad que se me presenta y tengo que aprovecharla. Oara mí y mi familia creo que es lo mejor. Quería dar las gracias al míster Antonio, a su cuerpo técnico y a Bello y a directiva al completo por confiar en mí para que estuviera en este nuevo proyecto. Los cuatro días que llevamos de pretemporada he visto que hay buen equipo y sobre todo un buen grupo humano, que también es importante. Me voy después de cinco temporadas, donde he vivido momentos buenos y menos buenos, pero los que he vivido buenos son muy difíciles de superar", ha comentado el futbolista en un vídeo que ha colgado el club en redes sociales.

"Desde el primer día que llegué me acogísteis y me tratásteis como a uno más de la familia, sobre mención a ellos: Bello, Marcelo, Jacobo, Antonio Sánchez y mi 'viejita' Camacho, Adri, Padilla y sobre todo mi hermano el Calvo (José Granados). Eso es lo que he intentado transmitir yo todo este tiempo a los compañeros nuevos y a los canteranos. Y por supuesto, agradecido a vosotros también, la afición, que sois el Xerez Deportivo FC, por el cariño hacia mí y mi familia".

"También quería dar las gracias a todas las directivas que han pasado desde que estoy aquí, a todos los entrenadores y cuerpos técnicos, empezando por Jose (Pérez Herrera) y terminando por Antonio, el último. Mención también a Benítez, Hermi, Richarte y a los trabajadores de prensa, a todas las personas que trabajan en el club y lo hacen más grande; a los celadores... perdón si se me olvida alguien".

"Me llevo muy buenos amigos tras estas cinco temporadas, al final es lo bonito de este deporte. Y por último, quería dar las gracias a mi familia, mis padres y sobre todo a ella, mi mujer y mis enanos, sin ellos no hubiera sido tan fácil cuando a veces parecía difícil. Simplemente, gracias de parte de un xerecista más".