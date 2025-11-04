Marcelo Villaça, el jugador con más partidos en la historia del Xerez DFC: "Es el club de mi vida"

Marcelo Villaça ha entrado en la historia del Xerez DFC convirtiéndose en el jugador que más veces se ha enfundado la camiseta azulina en partido oficial. El lateral derecho jerezano entró por Juanjo Mateo en los minutos finales del partido ante el Atlético Antoniano que supuso la segunda victoria en liga de los xerecistas, que aunque en puestos de descenso ya tienen la permanencia a un solo punto. Con esta intervención, Marcelo alcanza los 179 partidos oficiales con el Xerez DFC, superando a Antonio Bello.

Los números del defensa jerezano con el Xerez DFC son los siguientes: 179 partidos, repartidos entre Tercera RFEF y Segunda RFEF, en siete temporadas completas además de la corriente y un saldo de 78 victorias, 53 empates y 47 derrotas. Ha disputado un total de 13.542 minutos, siendo amonestado en 40 ocasiones, nunca ha sido expulsado y atesora 3 goles: 2 en su primera temporada y uno en la segunda.

Marcelo desconocía que había superado a Bello en número de partidos con el Xerez DFC. "Me lo comentaron al final del encuentro, pero no lo sabía". Asegura sentir "mucho orgullo. Llegué aquí con 23 años, tengo 30, mi trayectoria prácticamente completa la he pasado aquí y la verdad que siento mucho orgullo, siempre me he identificado con el club. Se puede decir sin ninguna duda que el Xerez DFC es el club de mi vida. Me ha dado mucho a mí y yo intento siempre corresponderle sumando, aportando mi granito de arena siempre".

Inicios

Echando la vista atrás y haciendo balance, apunta que "llegué con 23 años siendo prácticamente un niño y aquí he aprendido muchísimo, he crecido junto con el club, he madurado mucho deportivamente, luego he ido asumiendo cada vez roles diferentes dentro del club. Nunca jamás, jamás pensé en cumplir equis temporadas o en sumar equis partidos, yo creo que lo que me ha llevado a cumplir esta cifra ha sido la constancia diaria y la pasión por hacer lo que te gusta, donde te gusta y donde te sientes identificado. Esa constancia y ese trabajo diario son lo que me ha llevado hasta aquí".

Celebrando el ascenso en Puente Genil con Rivelott, Bello y Baeza.

Marcelo ha superado en números de partido a Antonio Bello y señala que es "otra leyenda, una persona que se desvive por el club cada día y es otro ejemplo a seguir. Mi manera de ver las cosas me dicen que hay que ser constante, perseverante y trabajar día a día para sentirte bien contigo mismo y que la gente se vea respaldada por ti".

Momentos buenos

Asegura que en siete temporadas hay momentos y recuerdos buenos y malos. "Los play-off de Tercera, que nos costaron muchísimo llegar. En Marbella lo pasamos realmente mal, pero al final luego haces un balance y fue todo un aprendizaje. Luego, el primer año que nos quedamos fuera empatado a puntos con el Algeciras. Y los buenos, el ascenso que fue ese premio a la insistencia y no dejar de creer, que se identifica con los valores del club, ese compromiso, esa insistencia y no deja de creer nunca. Eso se vio recompensado cuando ascendimos en Puente Genil. También pudimos disfrutar de una eliminatoria de Copa del Rey, eso fue algo muy bonito, y obviamente el ascenso en San Vicente, eso fue apoteósico". Pero, por encima de todo, indica que "lo que te queda más allá de los partidos es el día a día, porque somos afortunados, hacemos lo que nos gusta y yo tengo el privilegio de hacerlo en el equipo de tierra, donde me siento identificado con el club".

Bello consuela a Marcelo tras lesionarse de gravedad en El Rosal.

Momentos duros

La vida siempre tiene dos caras y la cruz han sido "los descensos, siempre se pasa mal porque sufres y ves a la gente a tu alrededor que sufren también, que lo pasan mal. Y luego también individualmente, pues las lesiones te marcan mucho. Son momentos muy difíciles. Pero yo las tengo presente como un periodo de mucho aprendizaje, porque te da otra forma de ver el fútbol, desde otra perspectiva, tienes otro rol. Yo me lo tomé como eso, como un aprendizaje y aprendes que todo el mundo puede sumar, desde cualquier lugar que le toque. Lo recuerdo como una bonita etapa, evidentemente se pasa mal porque a todo el mundo le gusta estar en el campo y disfrutando del día a día con los compañeros, pero lo tengo como una etapa de mucho aprendizaje"

Capitán

Cocinero antes que fraile, Marcelo es ahora capitán del Xerez DFC y ha aprendido de otros compañeros que ya ocuparon ese rol. Para ser un buen capitán, el lateral piensa que "lo principal es ser ejemplo, predicar con el ejemplo. Tú no le puedes decir a alguien que haga algo si tú no lo haces. Yo creo que lo principal es mostrar el compromiso, el trabajo diario, la predisposición a sumar al grupo, eso es lo principal. Y luego esa predisposición también no solo por el trabajo diario sino por ayudar al que tienes al lado, porque en definitiva al final todos queremos lo mismo, todos tenemos un objetivo común y necesitamos de todos".

Bajando del autobús que trajo al equipo de San Vicente del Raspeig tras ascender a Segunda RFEF. / Samuel Vega

Actualidad

El debut de Diego Caro contra el Antoniano supuso la segunda victoria de la temporada y la primera vez en nueve jornadas sin encajar un gol: "Nos venía bien una portería cero, una victoria para afianzar un poco el pequeño trabajo que hemos podido hacer con el míster en tan poco tiempo. Hemos asimilado muchos conceptos que nos ha traído, nos ha ayudado mucho en este poco tiempo y nos va a reforzar mucho más. Un resultado positivo refuerza mucho más ese trabajo pero la idea es confiar e ir a muerte con eso porque nos va a llevar por por el camino, ir cosechando buenos resultados. Los números están ahí y algo estábamos haciendo mal cuando hemos encajado goles todos los partidos. Nos va a venir bien para reforzar esa solidez que tenemos que tener defensivamente y luego si conseguimos tener eficacia de cara a portería y hacemos las cositas que nos pide el entrenador nos va a ayudar para tener mejores resultados".

Almería B

Ahora segundo partido seguido en Chapín contra un rival que también está en descenso, que solo ha ganado un partido y fue en la segunda jornada. A priori se dan todos los condicionantes para sumar una segunda victoria consecutiva, pero Marcelo avisa: "Si vamos con esa mentalidad de que a priori tenemos que ganar, nos equivocaríamos nosotros mismos. Tenemos que ir a muerte todos los partidos, hacer lo que esté en nuestra mano para llevarnos la victoria, luego en un partido hay muchos factores y un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. Cuchillo entre los dientes, cabeza fría y a por los tres puntos".