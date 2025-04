Marcelo: "Hubo tensión entre las dos partes, es normal que los aficionados estén enfadados"

A Marcelo, uno de los capitanes del Xerez DFC, le volvió a tocar dar la cara después de la derrota contra el Don Benito, que deja a los xerecistas a tres puntos del descenso que marca el Villanovense (aunque con el goaveraje ganado) y a dos del San Fernando (play-out) con dos jornadas por disputar y con el derbi ante el Xerez CD del próximo domingo que se presenta decisivo. El lateral derecho reconoció que el partido contra los extremeños, colistas y descendidos desde hace semanas, fue malo y que el equipo "no estuvo a la altura" y pide unión porque "sólo así podremos sacar esto adelante", comprendiendo el enfado de los aficionados, algunos de los cuales saltaron a las pistas de Chapín para recriminar el partido de los suyos.

El capitán comenzó su comparecencia ante los medios comentando que la "lectura de lo que es el partido es que no hemos estado a la altura de lo que requería la situación. No hemos sabido competir y por eso creo que hemos merecido la derrota. Dos lecturas de esto: la realidad es que no hemos estado a la altura y otra, que quedan dos partidos, dependemos de nosotros mismos y cualquiera de los de atrás se cambiaría por nosotros, estoy seguro. Pero tenemos que cambiar el chip y la realidad es que la imagen de estos dos últimos dos partidos no nos vale. Tenemos que competir, apretar los dientes para sacar esto adelante. Dependemos de nosotros y tenemos dos partidos, el primero en casa".

Marcelo observa el estado de su compañero Salguero tras un encontronazo con Dabo. / Manuel Aranda

El lateral no le encontraba mucha explicación al partido que perpetraron ante el colista jugándose la permanencia: "No sabría decir... No hemos competido. Más allá del juego, de táctica y de técnica está el competir, ganar duelos y cuando no los ganamos cada uno en sus posiciones somos un equipo vulnerable y cualquier rival nos hace daño. O estamos juntitos y apretamos todos los dientes... y así estoy seguro de que le podemos competir a cualquier rival; pero cuando no ganamos duelos y no competimos, cualquiera nos hace daño".

Los xerecistas han perdido consecutivamente contra Deportiva Minera y Don Benito ofreciendo además una imagen muy pobre: "Estos dos últimos no hemos estado a la altura y tenemos que cambiar el chip porque hay dos realidades, tenemos que ser conscientes del nivel que hemos dado en estos dos partidos y que no nos vale esta imagen, hay que ser conscientes para cambiar. Dependemos de nosotros mismos para sacar esto adelante y ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca porque queremos ser todos jugadores de Segunda RFEF y ser un club de Segunda RFEF, todos, y tenemos que hacer méritos y competir".

Añdió que "no hemos estado a la altura, nos han ganado en los duelos, en las primeras jugadas, en las segundas jugadas y llámese Don Benito o cualquier otro rival, si no aprietas y no corres más que el rival te gana cualquier equipo de Segunda RFEF, de Tercera o de cualquier categoría. Nosotros no somos un equipo técnicamente superior a nadie, pero cuando estamos todos al cien por cien le competimos a cualquiera y ese es el nivel que tenemos que conseguir. Es semana de agachar las orejas, apretar y ponerse el mono de trabajo porque necesitamos de ese trabajo para sacar esto adelante. Da igual que sea el Xerez CD, el UCAM o el Don Benito, parte de nosotros mismos, de ese nivel, competir, estar concentrados, estar ordenados y juntitos y aprovechar las ocasiones. Es el nivel que tenemos que dar".

Se vivieron momentos de tensión entre jugadores y varios aficionados al término del encuentro. / Manuel Aranda

Por último, explicó qué sucedió al final del partido con varios aficionados de Fondo Sur que saltaron al campo para recriminar el partido de su equipo, viviéndose momentos de tensión: "Cuando ha pitado (el final) hemos intentado estar todos juntos, reunirnos para acercarnos a la grada y hemos tardado porque no estábamos todos... El mensaje que queremos dar es de estar unidos ahora más que nunca porque es normal que el aficionado esté enfadado, si es que tenemos que estar enfadados con esta imagen porque no nos vale, tenemos que estar enfadados porque nos tiene que doler, pero el mensaje es ese, que hay que estar unidos porque es la única manera de sacar esto adelante".

Una cosa es mostrar enfado y otra pasar ciertos límites, como saltar al campo: "Está claro, con respeto, es normal y se entiende que el aficionado te muestre su enfado con respeto, se entiende, ha habido momentos de tensión como es normal por las dos partes, lo hemos intentado arreglar y el mensaje es el de estar unidos y apretar los dientes, ponerse el mono de trabajo y nos toca asumir responsabilidades y ser conscientes de que no hemos estado a la altura, es que si no lo somos no podremos cambiar esta imagen".