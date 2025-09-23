Visita histórica del Xerez DFC a La Victoria ante un Real Jaén que se estrenó en Lebrija

El Xerez DFC, que este martes ha tenido jornada de descanso, comenzará a preparar desde este miércoles en el Anexo de Chapín Pepe Ravelo el encuentro de la cuarta jornada de Liga del Grupo 4 de Segunda RFEF. Los azulinos se enfrentarán por primera vez en su historia al Real Jaén visitando el histórico campo de La Victoria, feudo de un club que tras muchísimos años en Tercera División lograba dar el salto de categoría la pasada temporada en el play-off de ascenso. El choque en la capital del Santo Reino se disputa el domingo a las siete de la tarde.

Los azulinos han arrancado la temporada con relativo buen juego, que no se está viendo acompañado de excelentes resultados. De hecho, el equipo de Antonio Fernández Rivadulla sólo ha sumado dos puntos de nueve posibles y ocupa puestos de descenso a Tercera RFEF, si bien esto no ha hecho más que comenzar y las distancias son muy cortas, tanto por arriba como por la parte baja. El XDFC inició la campaña con una derrota ante la Deportiva Minera (1-3) víctima de sus propios errores, sobre todo en el segundo gol de los murcianos en un fallo grosero de José Perales, y en el tercero, que se pudo defender mucho mejor.

En La Unión, los de Antonio Fernández fueron mejores que su oponente, pero no estuvieron acertados de cara a gol y se tuvieron que conformar con un punto que se daba por bueno si siete días después se superaba al Atlético Malagueño, que llegaba colista. Sin embargo, otro error en la zaga local entre la media salida de Perales y la poca contundencia de David Morante, lastraba a los xerecistas, que al menos salvaban un punto con el gol del 'gigante' Udom a la salida de un córner.

Pablo García anotó de penalti el empate a dos en casa del Antoniano. / real jaén

El Xerez DFC se va a encontrar este domingo con un Real Jaén que estrenó el casillero de victorias la pasada jornada ganando en Lebrija al Atlético Antoniano, que es el nuevo farolillo rojo de la tabla clasificatoria. El equipo de Manolo Herrero remontaba en los minutos finales y se hacían acreedores de los tres puntos pese a jugar con uno menos desde el minuto 70 por la roja directa a Agus, al que le pueden caer varios partidos de sanción. Panadero hacía el 1-0 para el conjunto sevillano a los 26 minutos de partido y Martos igualaba antes del descanso. En la reanudación, Rojas hacía el 2-1 y ya con diez sobre el césped, el Jaén le daba la vuelta al choque con las dianas de Pablo García, de penalti, (79') y Alberto Bernardo (92').

Los jiennenses comenzaron la temporada con un empate sin goles en casa del Lorca Deportiva y su estreno en Segunda RFEF como local no pudo ser más desafortunado, ya que el Extremadura -líder del grupo con tres victorias en tres jornadas- se llevaba los puntos de La Victoria con el tanto del exjugador del Real Madrid Castilla Juanmi Callejón.

Bajas

Para el choque contra los jerezanos, además del sancionado Agus Alonso, Herrero tiene la seria duda de Óscar Lozano, baja de última hora en la expedición que se desplazó a Lebrija por una lesión que se produjo en el entrenamiento del sábado. "Él solo en un apoyo se hizo daño en la planta del pie. No es una lesión muscular, sino que al hacer un giro, se hizo daño. Se la han hecho radiografías y no se le ve ninguna fractura en ningún dedo y eso es importante, pero hay que hacer análisis más exhaustivo con resonancia y ecografía", explicaba el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro contra los lebrijanos. Además, Antonio Caballero sigue lesionado y va a estar varias semanas alejado de los terrenos de jjuego, mientras que podría ser alta Moha superadas sus molestias.

Una plantilla renovada

Con el ascenso a Segunda RFEF, sólo ocho futbolistas de la pasada temporada siguen en las filas lagartas: dos de los capitanes como son Javi Moyano y Mario Martos, dos sub-23 como Pedro Fernández y Curro, el director de orquesta Adri Paz, el baluarte ofensivo Óscar Lozano, el delantero Agus Alonso y Mauro Cabello, el jugador más regular de la temporada del ascenso.

A la portería han llegado Javier Rabanillo, titular en los tres partidos de liga, y el joven Jaime Morillas. En el centro de la zaga están jugadores con buen pie como Pedro Fernández y Mauro, que se mezclan con la contundencia de Jesús Del Amo, y la experiencia del exxerecista Alejandro Pavón, que en caso de urgencia puede jugar en el lateral derecho.

En el flanco izquierdo pueden actuar David Serrano, Fer Cortijo y el exbalonista Connor Ruane, mientras que en la derecha se sitúa el capitán Javi Moyano y Curro. Antonio Caballero, José Álvarez, Manu López y Nacho Vizcaíno llegaron para reforzar el centro del campo, mientras que arriba la revolución fue total llegando Alberto Bernardo, Álex Maroto, Moha y Sergio Rivera, además del sevillano Pablo García, un delantero que lleva el gol en la sangre.