"Necesitamos ganar en casa para que los jugadores se quiten esa losa de encima"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para repasar la actualidad del equipo a tres días del enfrentamiento en Chapín contra La Unión Atlético. Los azulinos sufrieron en Granada la primera derrota de la temporada perdiendo su condición de invictos y tratarán de lograr el primer triunfo de liga en Chapín. El entrenador xerecista ha comentado que La Unión es un rival "muy duro" y apela a la unión para salir de esta racha "no positiva" de resultados. Y es que el Xerez DFC ha encadenado por segunda vez en su historia una racha de seis partidos consecutivos sin ganar.

El técnico es consciente de que hay que ganar "sí o sí, lo sabemos; sabemos que necesitamos ganar, que nos lo merecemos tanto los jugadores como la afición para estar más tranquilos, pero para ganar hay que hacer las cosas bastante bien, hay que estar noventa y tantos minutos haciendo las cosas bien. El otro día en Granada con el 1-2 para mí fue el mejor partido que hacemos y el 2-2 nos hizo mucho daño" y a partir de ahí "empezamos a hacer cosas que normalmente no hacemos y por eso perdimos, esa ansiedad de ganar la tenemos todos, pero en fútbol hay que tener control el mayor tiempo posible. Soy el primero que quiero ganar, los jugadores lo merecen y les quitaría ese peso de encima, la afición por cómo lo sufre también lo merece y esperemos que el domingo sea la primera victoria en casa y que estemos más tranquilos, pero hay que saber que el año va a ser muy duro y muy largo, hay mucha igualdad, pero veo una unión club, jugadores, cuerpo técnico y afición y es fundamental para trabajar todos juntos. Los jugadores tienen un buen reto para ganar el domingo y llevarnos todos una alegría, que nos hace falta".

"Los jugadores están locos por darse una alegría a ellos y a la gente, nos tenemos que quitar esa ansiedad de lograr la primera victoria en casa"

Sánchez cree que el equipo tiene ansiedad y prisas por ganar y eso es un peso que no se quita de encima: "Creo que se nota, se notó en Granada a partir del 2-2, haciendo cosas que no hacemos, errores que nos están costando goles. Yo quiero dar tranquilidad pero sabiendo la realidad en la que estamos, que no tenemos los puntos que deberíamos llevar, no tenemos números en la jornada 9 y es algo obvio que hemos merecido más, pero la realidad es que no tenemos los puntos que querríamos a estas alturas. Dicho esto, a seguir trabajando con la máxima confianza, muy optimista y me encanta la unión que tenemos en todo el club, eso nos va a hacer fuertes. Necesitamos ganar, los jugadores están locos por darse una alegría a ellos y a la gente. No nos puede pasar como el otro día, creo que si después del 2-2 seguimos haciendo las cosas bien nos hubiéramos llevado los tres puntos. Nos pudo las ansias de ganar y nos provocó la derrota, pero después de pensarlo o lo mejor hasta nos vino bien para quitarnos esa losa de ser un equipo imbatido y para saber que necesitamos más y dar ese paso adelante, en eso hemos estado, que esta derrota nos sirva para saber que necesitamos más cosas para lograr puntos y ganar".

"Estoy supertranquilo porque mis jugadores han demostrado que somos un equipo que tiene hambre, que lucha por su escudo, que entrena y juega bien..."

Pese a la mala racha, el preparador azulino afirma estar tranquilo porque el juego no se corresponde con los resultados: "Para mí el peor partido fue el de Linares, que nos vimos en mucho tiempo superados, pero salvo ese partido, el equipo ha merecido más, pero la realidad es que no nos los llevamos y hay que diferenciar el merecimiento a la realidad y la realidad es que necesitamos dar un paso más. Estoy supertranquilo porque han demostrado que somos un equipo que tiene hambre, que lucha por su escudo, que tiene hambre de fútbol, que entrena y juega bien. Me da tranquilidad porque confío en ellos, pero somos un equipo con un presupuesto humilde y hay que pelear, estamos preparados y encantados, me encanta que en los momentos malos la gente esté a nuestro lado. La única forma de salir de este bache de resultados no positivos es pelear cada balón y cada minuto".

Con respecto al rival del domingo, expresa que "en esta categoría son todos buenos, lo conozco muy bien, hay muchos murcianos, son de la zona, algunos han sido hasta compañeros míos, he estado allí 7 años. Es un equipo que no nos beneficia mucho porque tienen la capacidad de esperarte, no tienen esa ansiedad de tener que ganar los partidos, se repliegan bien, trabajan mucho, tienen mucha experiencia, mastican mucho los partidos, van tranquilos y sin prisas y tienen paciencia y todo eso les beneficia. Tendremos que estar bien con balón, tener tranquilidad y buscar los espacios que dejen para aprovecharlo, nos vendría muy bien adelantarnos. Es un equipo duro, nosotros también lo somos y aquí en casa con nuestra gente a salir a ganar, a ser valientes y que la gente se sienta orgullosa, creo que la gente lo está porque el equipo lo dio todo en Granada, metimos el 4-3 al final y si dura cinco minutos más empatamos, pero no nos podemos ir de los partidos, una cosa es querer ganar y otra la rapidez con la que queremos ganar".

"Tendré el 99.9 por ciento de culpa, pero lo siento como ellos, yo siento esto como mío, quiero que mi historia aquí sea lo más larga posible porque soy feliz y me siento muy identificado"

La liga ha consumido ya un cuarto de temporada y hay equipos con presupuestos enormes, como San Fernando o Balona, en puestos de descenso, algo que no sorprende al técnico azulino porque "el fútbol está muy igualado. Tampoco miro mucho a los equipos del grupo, sólo el que nos toca cada semana. Va a ser todo el año así, pierdes dos partidos y otra vez vendrán las dudas. Es el año que nos toca y mentalmente nos tenemos que preparar. El fútbol es muy duro, llevo 24 años en esto. Se pasa mal y se sufre mucho, pero si nos concienciamos de que hay que sufrir será mejor. El club está mejorando en todos los ámbitos y tenemos mucho margen de mejora como club y como cuerpo técnico. La mejor forma de sufrir es todos juntos arropaditos, ahora que está lloviendo nos ponemos el chubasquero y cogemos el paraguas y todos juntitos. Tendré el 99.9 por ciento de culpa, pero lo siento como ellos, yo siento esto como mío y hasta el último segundo que esté aquí en este club me dejaré la vida para que salga bien, porque quiero que mi historia aquí en el Xerez sea lo más larga posible porque soy feliz y me siento muy identificado".