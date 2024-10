El Xerez DFC suspende el entrenamiento previsto en Chapín

Jornada complicada la de este jueves para los equipos jerezanos de la Segunda RFEF. La plantilla del Xerez DFC no se ha podido ejercitar ni en el Municipal de Chapín ni en el Anexo Pepe Ravelo debido a las lluvias que persisten en la ciudad desde bien entrada la madrugada. El equipo azulino tenía hora de entrenamiento en el Estadio este jueves, pero 'motu proprio' ha decidido no trabajar en el Municipal para preservar el estado del campo, con mucha agua tras el paso de la DANA este miércoles y un nuevo frente que está azotando la ciudad durante la jornada del jueves. El club esperaba poder entrenar en el Anexo de Chapín, pero la alternativa que le han dado es Picadueñas, según ha comentado David Sánchez, técnico azulino, en rueda de prensa. Finalmente, el club apartaba la idea de entrenar en Picadueñas y ha decidido que se entrenara en el pasillo que une la zona de vestuarios con la sala de prensa, suspendiéndose el trabajo que había que realizar a pie de campo.

"En el Anexo no es posible y nos han ofrecido Picadueñas y vamos a ver las circunstancias. Estamos haciendo en el pasillo un trabajo con el preparador físico", comentaba el técnico del Xerez DFC antes de tomar la decisión de suspender el entrenamiento. "Lo ideal es entrenar, pero nos tenemos que adaptar, nunca he puesto excusas y cuando me han preguntado he dado siempre mi pequeña opinión escondiendo un poco la realidad, pero no soy de poner excusas y nos tendremos que adaptar. A ver si vamos a Picadueñas o no, me preocupa más la vuelta por volver mojados que el campo en sí", comentaba al respecto.

El final de la semana se ha complicado para llevar a cabo los entrenamientos y afrontar el partido del domingo contra La Unión en las mejores condiciones. El técnico espera que el tiempo dé una tregua viernes y sábado para poder trabajar y terminar de preparar un partido muy importante para los azulinos, que suman seis jornadas sin ganar y vienen de sufrir la primera derrota de la temporada en casa del Recreativo Granada, amén de que el equipo aún no ha estrenado el casillero de victorias en Chapín.

David Sánchez también se muestra preocupado por el estado del césped de Chapín y cómo esté el domingo después de las lluvias generalizadas de los últimos días: "Nunca me he quejado del campo, me he quejado del corte o que estaba seco porque son cosas que se pueden mejorar, pero el mal estado del campo sabemos que viene del verano porque no se mantuvo el tiempo (de resiembra). Nos preocupa porque para nosotros es importante que el campo esté bien, ya le queda poco para la resiembra. Hoy deberíamos haber entrenado ahí, pero lo dejamos pasar para que llegue en las mejores condiciones al domingo porque es una herramienta importante para nosotros. Si nosotros quisiéramos jugar a otra cosa no me importaría, pero a lo que queremos jugar y entrenamos queremos que los campos estén bien", apuntó.