Oca: "Era hora de dar el paso al lado y aprovechar esta oportunidad laboral"

El Xerez DFC sorprendía el pasado jueves anunciando la baja de Antonio Oca, uno de los capitanes de la plantilla de Antonio Fernández Rivadulla. El central decidía aceptar una oferta de trabajo que le impedía estar cien por cien centrado en el fútbol y tras pensarlo detenidamente tomaba la difícil decisión de poner fin a cinco temporadas en el club azulino, al que llegó en Tercera RFEF en la campaña 2020/2021, la del COVID-19, logrando el ascenso a Segunda RFEF ese mismo año con José Pérez Herrera en el banquillo de los xerecistas.

El futbolista, que ha jugado un total de 120 partidos con la casaca azulina anotando 6 goles en esas cinco campañas, renovaba al término de la pasada temporada, complicada porque se perdió el tramo final de liga por una lesión de tobillo, aunque pudo regresar en la última jornada para jugar en Murcia contra el UCAM, aunque por aquel entonces no pensaba que iba a ser su último servicio como azulino. Es más, el central comenzó la pretemporada a las órdenes de Antonio Fernández el pasado 21 de julio, aunque ya había advertido al director deportivo de la posibilidad de salir.

Antonio Oca, en los medios del club, aseguraba en cuanto a los motivos de salir que "el año pasado cuando terminamos acabé un poco cansado conmigo mismo y cansado un poco del fútbol, estuve echando currículums y me llamaron hace unos días. Ha sido una decisión difícil, pero creo que es lo mejor para mí y para mi familia. Creo que hay que pasar de etapa y buscar una estabilidad. Ha sido una decisión muy difícil porque llevo toda la vida dedicada al fútbol, pero es hora de dar el paso al lado y coger esta oportunidad", afirmaba.

El jugador, que tiene la intención de seguir jugando al fútbol uno o dos años más pero ya sin las exigencias de un equipo de Segunda RFEF, apunta que después de cinco temporadas en el club "te quedas con los compañeros que tienes, muchos son parte de tu día a día y amigos que tienes por toda España" y se queda con tres momentos especiales, "el ascenso contra el Jove Español" en San Vicente del Raspeig, "el partido de Copa del Rey con el Leganés" tras quedar camepón el año anterior de Tercera y "el campeonato el año del COVId. Son los tres momentos que más me han marcado en el Xerez".

Recuerda que "cuando llegué aquí, desde el primer día me arroparon y me acogieron como su familia, sobre todo Bello, Marcelo, Antonio Sánchez, Camachito, Adri, Padilla... Cuando llego el primer día me acogen como uno más y eso es lo que he intentado en estos cinco años, hacer lo mismo con los nuevos compañeros y los canteranos, es la filosofía del club, intentar que la gente nueva se acople lo más rápido posible y de la mejor manera".

Y por último, añadía que seguirá yendo a Chapín para animar, ahora desde la grada, y agradecía a la afición todo el apoyo porque "sólo tengo palabras de agradecimiento, desde el primer día mi familia y yo nos hemos sentido muy queridos. Que sigan así, porque ellos son el Xerez Deportivo FC, creo que van en buen camino".